Новый запорожский губернатор Туринок задекларировал полмиллиона гривен

"Кандидат на должность запорожского губернатора Туринок задекларировал 0,5 млн гривен доходов за 2018" дополнена новыми данными из исправленной декларации о корпоративных правах и транспорте)

Председатель Запорожской областной государственной администрации Виталий Туринок задекларировал 484 157 гривен доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Из них зарплата в Ривненском домостроительном комбинате составила 184,2 тыс. гривен, 192,5 тыс. - дивиденды от ООО "Интрейд", 106,95 тыс. - дивиденды от ООО "Вест-Пром", 360 гривен - подарок в неденежной форме от домостроительного комбината.

Его жена Галина задекларировала 128,4 тыс. гривен зарплаты в Ривненском домостроительном комбинате, 49,9 тыс. гривен - доход от отчуждения движимого имущества, а также 360 гривен - подарок в неденежной форме от домостроительного комбината.

В собственности Туринка недвижимости нет, его жена владеет домом площадью 737,5 кв. м и квартирой площадью 71,78 кв. м в Запорожье, а также арендует земельный участок площадью 2,884 тыс. кв. м в Запорожье.

У Туринка в собственности нет автомобиля, он и жена пользуются автомобилем Lexus LX570 2008 года выпуска, принадлежащим Ривненскому домостроительному комбинату.

Его жена владеет автомобилем Mazda 6, купленным в 2018 году за 807 тыс. гривен.

Туринок является владельцем (контролером) ООО "Вест-Пром" (Луцк), ООО "Интрейд" (Луцк) и ОАО "Ривненский домостроительный комбинат" (Ривне), а также ЧП "Волыньферрометал" (Луцк) и ООО "Первая ровенская инвестиционная компания" (Ривне).

На его счету в банке "Кредит Днепр" находится 55,8 тыс. гривен, 1,1 тыс. долларов и 82 евро.

Туринок задекларировал 170 тыс. долларов и 120 тыс. евро наличных средств, у его жены имеется 31 тыс. долларов и 23 тыс. евро наличных.

Как сообщали Українськi Новини, 5 сентября президент Владимир Зеленский назначил бизнесмена Виталия Туринка председателем Запорожской областной государственной администрации.

21 августа Кабинет Министров одобрил проекты указов Президента о назначении председателем Винницкой областной государственной администрации Владислава Скальского, Запорожской обладминистрации - Виталия Туринка, Ривненской - Виталия Коваля.

Туринок в 2003-2011 годах был председателем правления Ривненского домостроительного комбината, с 2012 года - менеджером по вопросам регионального развития этого комбината.