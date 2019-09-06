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06 сентября 2019, пятница, 20:21 18
Общество 2019-09-06T21:00:02+03:00
Українські Новини
Новый запорожский губернатор Туринок задекларировал полмиллиона гривен

Новый запорожский губернатор Туринок задекларировал полмиллиона гривен

"Кандидат на должность запорожского губернатора Туринок задекларировал 0,5 млн гривен доходов за 2018" дополнена новыми данными из исправленной декларации о корпоративных правах и транспорте)

Председатель Запорожской областной государственной администрации Виталий Туринок задекларировал 484 157 гривен доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Из них зарплата в Ривненском домостроительном комбинате составила 184,2 тыс. гривен, 192,5 тыс. - дивиденды от ООО "Интрейд", 106,95 тыс. - дивиденды от ООО "Вест-Пром", 360 гривен - подарок в неденежной форме от домостроительного комбината.

Его жена Галина задекларировала 128,4 тыс. гривен зарплаты в Ривненском домостроительном комбинате, 49,9 тыс. гривен - доход от отчуждения движимого имущества, а также 360 гривен - подарок в неденежной форме от домостроительного комбината.

В собственности Туринка недвижимости нет, его жена владеет домом площадью 737,5 кв. м и квартирой площадью 71,78 кв. м в Запорожье, а также арендует земельный участок площадью 2,884 тыс. кв. м в Запорожье.

У Туринка в собственности нет автомобиля, он и жена пользуются автомобилем Lexus LX570 2008 года выпуска, принадлежащим Ривненскому домостроительному комбинату.

Его жена владеет автомобилем Mazda 6, купленным в 2018 году за 807 тыс. гривен.

Туринок является владельцем (контролером) ООО "Вест-Пром" (Луцк), ООО "Интрейд" (Луцк) и ОАО "Ривненский домостроительный комбинат" (Ривне), а также ЧП "Волыньферрометал" (Луцк) и ООО "Первая ровенская инвестиционная компания" (Ривне).

На его счету в банке "Кредит Днепр" находится 55,8 тыс. гривен, 1,1 тыс. долларов и 82 евро.

Туринок задекларировал 170 тыс. долларов и 120 тыс. евро наличных средств, у его жены имеется 31 тыс. долларов и 23 тыс. евро наличных.

Как сообщали Українськi Новини, 5 сентября президент Владимир Зеленский назначил бизнесмена Виталия Туринка председателем Запорожской областной государственной администрации.

21 августа Кабинет Министров одобрил проекты указов Президента о назначении председателем Винницкой областной государственной администрации Владислава Скальского, Запорожской обладминистрации - Виталия Туринка, Ривненской - Виталия Коваля.

Туринок в 2003-2011 годах был председателем правления Ривненского домостроительного комбината, с 2012 года - менеджером по вопросам регионального развития этого комбината.

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