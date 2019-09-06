Новый запорожский губернатор Туринок задекларировал полмиллиона гривен

"Кандидат на должность запорожского губернатора Туринок задекларировал 0,5 млн гривен доходов за 2018" дополнена новыми данными из исправленной декларации о корпоративных правах и транспорте)\r\nПредседатель Запорожской областной государственной администрации Виталий Туринок задекларировал 484 157 гривен доходов за 2018 год.\r\nОб этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.\r\nИз них зарплата в Ривненском домостроительном комбинате составила 184,2 тыс. гривен, 192,5 тыс. - дивиденды от ООО "Интрейд", 106,95 тыс. - дивиденды от ООО "Вест-Пром", 360 гривен - подарок в неденежной форме от домостроительного комбината.\r\nЕго жена Галина задекларировала 128,4 тыс. гривен зарплаты в Ривненском домостроительном комбинате, 49,9 тыс. гривен - доход от отчуждения движимого имущества, а также 360 гривен - подарок в неденежной форме от домостроительного комбината.\r\nВ собственности Туринка недвижимости нет, его жена владеет домом площадью 737,5 кв. м и квартирой площадью 71,78 кв. м в Запорожье, а также арендует земельный участок площадью 2,884 тыс. кв. м в Запорожье.\r\nУ Туринка в собственности нет автомобиля, он и жена пользуются автомобилем Lexus LX570 2008 года выпуска, принадлежащим Ривненскому домостроительному комбинату.\r\nЕго жена владеет автомобилем Mazda 6, купленным в 2018 году за 807 тыс. гривен.\r\nТуринок является владельцем (контролером) ООО "Вест-Пром" (Луцк), ООО "Интрейд" (Луцк) и ОАО "Ривненский домостроительный комбинат" (Ривне), а также ЧП "Волыньферрометал" (Луцк) и ООО "Первая ровенская инвестиционная компания" (Ривне).\r\nНа его счету в банке "Кредит Днепр" находится 55,8 тыс. гривен, 1,1 тыс. долларов и 82 евро.\r\nТуринок задекларировал 170 тыс. долларов и 120 тыс. евро наличных средств, у его жены имеется 31 тыс. долларов и 23 тыс. евро наличных.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 5 сентября президент Владимир Зеленский назначил бизнесмена Виталия Туринка председателем Запорожской областной государственной администрации.\r\n21 августа Кабинет Министров одобрил проекты указов Президента о назначении председателем Винницкой областной государственной администрации Владислава Скальского, Запорожской обладминистрации - Виталия Туринка, Ривненской - Виталия Коваля.\r\nТуринок в 2003-2011 годах был председателем правления Ривненского домостроительного комбината, с 2012 года - менеджером по вопросам регионального развития этого комбината.