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06 сентября 2019, пятница, 17:01 695
Транспорт 2019-09-06T18:45:02+03:00
Українські Новини
В Украине растет спрос на электроавтомобили: какие машины покупают

В Украине растет спрос на электроавтомобили: какие машины покупают

Электромобиль Nissan LEAF. Фото: Ecotechnica.com.ua
Электромобиль Nissan LEAF. Фото: Ecotechnica.com.ua

В январе-августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продажи электромобилей в Украине увеличились на 47% до 4 791 единиц.Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"За восемь месяцев с начала года в Украине было поставлено на учет 4 791 электромобиль, в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основную массу в этом количестве составили легковые автомобили - 4 441 шт., остальные 350 шт. - коммерческие авто", - говорится в нем. Согласно сообщению, основную часть (91%) первичного рынка электромобилей сформировали машины, бывшие в эксплуатации, а в коммерческом сегменте рынка - 95%.

Среди  легковых электрокаров в ТОП-5 по продаваемости вошли:

  1. Nissan Leaf (2207 автомобилей получили украинские номера за последние 8 месяцев)
  2. Tesla Model S (384 шт.).
  3. BMW i3 (243 шт.).
  4. Fiat 500e (207 шт.).
  5. Volkswagen E-Golf (198 шт.).

В коммерческом сегменте лучший результат у Renault Kangoo Z.E. - 323 регистрации с начала года.

Как сообщали Українськi Новини, в июне 2019 года по сравнению с июнем 2018 года продажи электромобилей в Украине выросли на 58%.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом продажи электромобилей в Украине увеличились в 2 раза до 5,3 тыс. единиц.

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