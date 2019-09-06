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06 сентября 2019, пятница, 16:12 17
Политика 2019-09-06T16:30:02+03:00
Українські Новини
Данилюк назначил своим советником Гурского

Данилюк назначил своим советником Гурского

Денис Гурский. Фото: Facebook/Денис Гурский
Денис Гурский. Фото: Facebook/Денис Гурский

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк назначил своим советником Дениса Гурского.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українськi Новини.

"Специалист по гражданским технологиям и открытым данных Денис Гурский был назначен советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка", - сказано в нем.

Сообщается, что основной задачей Гурского на должности станет участие в разработке стратегических программ усиления информационной безопасности на выполнение стратегии национальной безопасности, а также дополнительная координация соответствующих рабочих групп, взаимодействие с международными партнерами.

Гурский отмечает, что ключевыми направлениями работы на 2019-2020 годы станут в, частности, налаживание международного партнерства и привлечение иностранных экспертов, совершенствование механизмов государственно-частного партнерства в сфере информационной безопасности; внедрение лучших практик путем кооперации с ИТ-сектором; проведение широкой просветительской кампании для общественности и проведение соответствующих тренингов для государственных служащих.

Полный стратегический план и рабочую группу планируется презентовать осенью 2019 года.

Также будет проведен ряд рабочих встреч, публичных экспертных обсуждений для финализации формирования направлений реализации стратегии.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО 28 мая.

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