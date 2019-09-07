Сегодня в Киеве ограничат работу трех станций метрополитена: как и почему

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" намерено ограничить работу станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" 7 сентября из-за проведения концерта в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский".\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українські Новини.\r\nОтмечается, что перед началом концерта с 17:00 до 18:00 возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская".\r\nТакже после окончания концерта около 23:00 возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".\r\nВ коммунальном предприятии отметили, что этот механизм применяется во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций и извиняются за временные неудобства.\r\n7 сентября в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" пройдет Фестиваль Ready.Steady.Favorit.\r\nКак сообщали Українські Новини, с ноября киевский метрополитен прекратит использование жетонов, а вслед за ними из обихода выйдут и "зеленые карты". \r\nТакже с сентября в Киевском метрополитене стало возможным проектировать туалеты на станциях.