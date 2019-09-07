Сегодня в Киеве ограничат работу трех станций метрополитена: как и почему

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" намерено ограничить работу станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" 7 сентября из-за проведения концерта в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українські Новини.

Отмечается, что перед началом концерта с 17:00 до 18:00 возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская".

Также после окончания концерта около 23:00 возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

В коммунальном предприятии отметили, что этот механизм применяется во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций и извиняются за временные неудобства.

7 сентября в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" пройдет Фестиваль Ready.Steady.Favorit.

Как сообщали Українські Новини, с ноября киевский метрополитен прекратит использование жетонов, а вслед за ними из обихода выйдут и "зеленые карты".

Также с сентября в Киевском метрополитене стало возможным проектировать туалеты на станциях.