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06 сентября 2019, пятница, 07:00 466
СМИ 2019-09-06T07:30:43+03:00
Українські Новини
Сегодня после трехлетнего перерыва выйдет "Свобода" Шустера

Сегодня после трехлетнего перерыва выйдет "Свобода" Шустера

Сегодня после трехлетнего перерыва в эфире телеканала "Украина" в 21:00 выйдет ток-шоу "Свобода Савика Шустера". Об этом анонсировал телеканал "Украина". Программа будет выходить в эфир каждую пятницу в 21:00.

Савик Шустер рассказал на съемочной площадке новой студии об основе, которая легла в обновление социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Любое ток-шоу, везде, в любой стране мира, в любом телевизионном канале ток-шоу построено на конфликте. Этот конфликт объясняет людям и проливает свет на то, что реально происходит. Истина в конфликте ",- заявил он.

В первом эфире появятся главы пяти партий, избранных в парламент.

По словам журналиста, возобновление передачи было инициативой телеканала "Украина", передает LB.ua.

 

"Позвонили руководители канала. Мы с Павлом Елизаровым пошли на встречу. Нам сказали, что они бы хотели, чтобы у них на канале выходило влиятельное политическое ток-шоу", - сказал Шустер.

В результате переговоров стороны вышли на подписание двухлетнего контракта с возможностью продления на третий.

Шустер отметил единственное "рискованное" условие в контракте - если рейтинг будет ниже среднего рейтинга канала, "Украина" имеет право закрытьток-шоу сразу.

Кроме того, журналист рассказал тонкости проектирования и дизайна студии. Для ее создания были привлечены французские специалисты. Кроме того, будет использоваться уникальное для Украины световое оборудование.

"Когда мы начали дизайн, я исходил вот из чего: я хочу, чтобы эта студия излучала надежду, я не хочу ничего депрессивного, ни одного конфликтного элемента в студии. В итоге она получилась немножко фантастической, даже французы называют ее оптимистической", - аргументировал Шустер изменения цветовой гаммы.

Дизайн студии Савика Шустера. Фото: LB.ua.Дизайн студии Савика Шустера. Фото: LB.ua.

В комментариях ведомству журналист отметил, что о восстановлении канала "3S.tv" не может идти речи из-за нехватки средств.

Однако он отметил, что на данный момент создает свое производство.

"Мы создаем свое производство. Это студия, которую мы арендовали, потому что мы были вынуждены продать ту, которая у нас была", - отметил Шустер.

Как сообщали Українські Новини, в апреле 2016 года Киевский городской центр занятости аннулировали разрешение Савику Шустеру на работу в Украине из-за предоставления недостоверных данных.

В июне того же года, Окружной административный суд Киева признал незаконным аннулирование разрешения на работу в Украине телеведущему Савику Шустеру. 

В ноябре 2016 года Печерский районный суд Киева в закрытом судебном заседании постановил обыскать жилье и студию ведущего ток-шоу "Шустер LIVE" Савика Шустера.

1 декабря 2016 года телеканал Шустера 3S.tv сообщил о прекращении своей деятельности с 1 января 2017 года в связи с финансовыми проблемами.

С 1 марта 2017 года, из-за отсутствия финансирования телеканал прекратил свое вещание.

В мае текущего года Шустер заявил, что готовится стать ведущим ток-шоу на канале "Украина". 

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