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05 сентября 2019, четверг, 18:58 15
СМИ 2019-09-05T18:58:52+03:00
Українські Новини
Нацсовет по ТВ собираются внепланово проверить телеканала ZIK

Нацсовет по ТВ собираются внепланово проверить телеканала ZIK

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил о внеплановой проверке телеканала ZIK. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Сообщается, что также Нацсовет удовлетворил заявления компаний ТРК Мист ТВ (логотип ZIK, Львов) и ТРК Новые коммуникации (логотип Z ZIK) об изменении бенефициарного владельца. Теперь в спутниковых лицензиях ТРК Мист ТВ и ТРК Новые коммуникации, а также в лицензии на многоканальное общенациональное телевидение телесети МХ-3 Новых коммуникаций конечным бенефициарным владельцем указан Тарас Козак.

Сообщается, что по результатам мониторинга спутникового вещания ТРК Мист ТВ от 27 августа 2019 года Нацсовет зафиксировал отсутствие вещания по параметрам, указанным в лицензии, что является нарушением требований закона О телевидении и радиовещании. Это, по заявлению регулятора, стало причиной проведения внеплановой выездной проверки деятельности этого вещателя.

Напомним, что Нацсовет по телевидению ранее назначил внеплановую проверку NewsOne.

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