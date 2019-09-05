Экологи обнаружили уникальную двухголовую черепашку

После того, как на Галапагосских островах нашли столетнюю черепаху, которую считали вымершей 110 лет, в ходе осмотра черепашьих гнезд в штате Южная Каролина американские активисты по защите окружающей среды обнаружили маленькую морскую черепашку, у которой две головы.

Хотя логерхед (так называют двухголовую черепаху) встречаются практически повсюду - в Средиземном море, Индийском, Тихом и Атлантическом океанах, - этот вид внесен в международную Красную книгу, поскольку ему грозит вымирание, пишет "ВВС-Украина".

Взрослые черепахи этого вида могут превышать 90 см в длину и весить до 200 кг, однако размер новорожденных детенышей - всего 3-4 см. Вылупившись из яйца, они несколько часов проводят в песке, а потом ползут к морю.

"При осмотре черепашьих гнезд мы часто находим всевозможные странные штуки. Вчера я нашел вот такого двуглавого новорожденного. Насколько я помню, за последние 15 лет это лишь вторая подобная находка. Детеныш живет и здоровый, но он не мог нормально ползти из-за деформации панциря. Мы выпустили его в океан", - пишет активист Джейми Лопко.

Двухголовая черепаха. Фото: facebook.com/jayme.lopko

Напомним, в 2018 у берегов Мексики обнаружили сотни мертвых редких черепах.