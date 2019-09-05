В Киеве кол-во отравившихся шаурмой возросло до 33 человек

С начала сентября количество жителей, пострадавших от отравления шаурмой в Киеве возросло до 33 человек. Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы ,передают Українські Новини.

"В результате вспышки заболевания острой кишечной инфекцией среди лиц, употреблявших шаурму в период с 30.08.2019 по 02.09.2019, по состоянию на 04.09.2019 пострадало 33 человека. В инфекционные отделения больниц были госпитализированы 21 больной", - говорится в сообщении.

При опросе больных было установлено, что шаурма была приобретена в заведения общественного питания по адресам:

- ул. Борщаговская, 128 (11 случаев);

- станция метро "Дорогожичи"(3 случая)

- станция метро "Васильковская"(1 случай);

- станция метро "Почайна"(1 случай);

станция метро - "Академгородок"(1 случай;.

Отмечается, что заведение общественного питания по ул. Борщаговская, 128 не зарегистрировано в Государственном реестре мощностей операторов рынка.

По результатам инспектирования установлено нарушение Закона Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов", в связи с чем было принято решение о временной приостановке производства и обращения пищевых продуктов соответствующими субъектами хозяйствования, им направлены предписания по устранению выявленных нарушений.

В связи с увеличением количества случаев заболевания острой кишечной инфекцией, связанных с употреблением шаурмы, проводится проверка субъектов хозяйствования, осуществляющих производство хозяйственной деятельности в малых архитектурных формах по изготовлению и реализации шаурмы на территории Киева в период с 3 по 6 сентября.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве, по состоянию на 3 сентября 7 студентов отравились шаурмой из одного киоска.