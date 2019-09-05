Каплин объявил мобилизацию профсоюзов, чтоб антимонопольный комитет не убил химическую отрасль

Председатель Конфедерации профсоюзов, экс-депутат Верховной Рады Сергей Каплин объявил мобилизацию профсоюзов в ответ на решение Антимономольного комитета о разделе компании Ostchem, которое по мнению политика может "убить химическую отрасль".

Об этом Каплин написал в соцсети Facebook.

"Антимонопольный комитет, вместо борьбы против реальных монополий, например, Укрпочты которая хочет удвоить тариф на доставку пенсий для 4500000 пенсионеров, перевозчиков, которые завышают тарифы на проезд, продолжает "играть в политику" и обслуживать интересы иностранных компаний, и уничтожает, например, химическую отрасль", - написал экс-депутат.

Он отметил, что химическая отрасль является ключевой для сельского хозяйства и важнейшим фактором конкурентоспособности экономики.

"Невооруженным глазом видно заказную целостную линейку шагов с целью уничтожения агропромышленного потенциала нашего государства: либерализация рынка земли, деиндустриализация и хаотичная приватизация АПК, теперь убийство "химии"", - отметил Каплин.

Он отметил, что никакого сговора в отрасли не может быть, поскольку она работает с нулевой прибыльностью, или даже в убыток, в то время как за рубежом химпредприятия получают государственные дотации

"Как результат, мы можем потерять экономический суверенитет: специалисты покидать дальше страну, государство захлебываться от безработицы и социально-экономической нестабильности.

Профсоюзы будут защищать работников отрасли, и уже спланировали максимальную мобилизацию для защиты рабочих мест. Это сотни тысяч людей, градообразующих предприятия, целый пласт экономики, неотъемлемое звено для динамического развития страны", - сказал председатель Конфедерации профсоюзов.

5 сентября Антимонопольный комитет принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem (входит в Group DF) в части производителей азотных минеральных удобрений и оштрафовал компанию "НФ Трейдинг Украина" на 107 млн гривен.

Как сообщалось, Group DF считает решение АМКУ необоснованным и намерено обжаловать его в суде.