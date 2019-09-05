подписаться на рассылку
25 25.35
27.3 27.9
˟
05 сентября 2019, четверг, 15:37 5754
Происшествия 2019-09-05T15:42:36+03:00
Українські Новини
Неизвестные надругались над советским мемориалом на Холме славы во Львове

Неизвестные надругались над советским мемориалом на Холме славы во Львове

Фото: Варта1
Фото: Варта1

Неизвестные 5 сентября надругались над советским мемориалом на Холме славы во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

На установленной на земле мемориальной звезде с изображением серпа и молота красной краской написали: "Окупанти", "Комунізм" и "Серп и молот – смерть і голод".

Фото: Варта1Фото: Варта1

Другие подробности не сообщаются.

Как сообщали Українські Новини, неизвестные 29 августа осквернили памятники лидеру Организации украинских националистов в XX веке Степану Бандере и в честь 100-летия Западно-украинской народной республики (ЗУНР) во Львове.

В частности на памятниках неизвестные красной краской нарисовали символ "серп и молот".

Львов 3 марта демонтировал аварийную 30-метровую стелу Монумента славы советским воинам на ул. Стрыйской.

Неизвестные регулярно надругивались над Монументом славы.

Больше новостей о: осквернение памятника Холм Славы

Архив
Новости
Артур Денисултанов (
Обмен пленными: Украина решила не выдавать России "киллера Кадырова" 17:15
ОПЗЖ выступила за отмену медицинской реформы и подала соответствующий законопроект 17:05
Водитель BlaBlaCar, предполагаемо изнасиловавший девушку. Фото: Anastasia Lipinska/Facebook
Водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку в лесу: полиция игнорировала дело 17:05
В Киеве кол-во отравившихся шаурмой возросло до 33 человек 16:56
На обновленную Аллею художников теперь можно попасть от Андреевской церкви, - Кличко 16:54
больше новостей
Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ, - источник 12:00
В домах 5 руководителей "Укрэнерго" проводят обыски 15:37
Зинкевич на коляске не смогла попасть в буфет Рады 17:58
Фото: Варта1
Неизвестные надругались над советским мемориалом на Холме славы во Львове 15:37
Рекордно дорогая картошка в Украине упала в цене из-за импорта 06:30
больше новостей
ФСБ. Фото: u-f.ru
Обмен пленными: стало известно имя еще одного агента ФСБ, которого выдадут России 14:10
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
Рябошапка намерен назначить первым замгенпрокурора Касько, - источник 13:08
Делом "Роттердам+" руководство НАБУ пытается заслужить благосклонность Коломойского, - Сазонов 12:49
Решение Кабмина уволить Кличко с поста главы КГГА возвращает в эпоху Януковича, – Уколов 17:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok