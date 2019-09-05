Неизвестные надругались над советским мемориалом на Холме славы во Львове

Неизвестные 5 сентября надругались над советским мемориалом на Холме славы во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.\r\n\r\nНа установленной на земле мемориальной звезде с изображением серпа и молота красной краской написали: "Окупанти", "Комунізм" и "Серп и молот – смерть і голод".\r\nФото: Варта1\r\nДругие подробности не сообщаются.\r\nКак сообщали Українські Новини, неизвестные 29 августа осквернили памятники лидеру Организации украинских националистов в XX веке Степану Бандере и в честь 100-летия Западно-украинской народной республики (ЗУНР) во Львове.\r\nВ частности на памятниках неизвестные красной краской нарисовали символ "серп и молот".\r\nЛьвов 3 марта демонтировал аварийную 30-метровую стелу Монумента славы советским воинам на ул. Стрыйской.\r\nНеизвестные регулярно надругивались над Монументом славы.