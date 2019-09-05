Неизвестные надругались над советским мемориалом на Холме славы во Львове

Неизвестные 5 сентября надругались над советским мемориалом на Холме славы во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

На установленной на земле мемориальной звезде с изображением серпа и молота красной краской написали: "Окупанти", "Комунізм" и "Серп и молот – смерть і голод".

Фото: Варта1

Другие подробности не сообщаются.

Как сообщали Українські Новини, неизвестные 29 августа осквернили памятники лидеру Организации украинских националистов в XX веке Степану Бандере и в честь 100-летия Западно-украинской народной республики (ЗУНР) во Львове.

В частности на памятниках неизвестные красной краской нарисовали символ "серп и молот".

Львов 3 марта демонтировал аварийную 30-метровую стелу Монумента славы советским воинам на ул. Стрыйской.

Неизвестные регулярно надругивались над Монументом славы.