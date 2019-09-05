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05 вересня 2019, четвер, 15:37 35
Події 2019-09-06T11:00:07+03:00
Українські Новини
Невідомі поглумилися над радянським меморіалом на Пагорбі слави у Львові

Невідомі поглумилися над радянським меморіалом на Пагорбі слави у Львові

Фото: Варта1
Фото: Варта1

5 вересня Невідомі поглумилися над радянським меморіалом на Пагорбі слави у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

На встановленій на землі меморіальної зірці із зображенням серпа і молота червоною фарбою написали: "Окупанти", "Комунізм" і "Серп і молот – смерть і голод".

Фото: Варта1Фото: Варта1

Інші подробиці не повідомляються.

Як повідомляли Українські Новини, невідомі 29 серпня осквернили пам'ятники лідерові Організації українських націоналістів в XX столітті Степану Бандері і в честь 100-річчя Західно-української народної республіки (ЗУНР) у Львові.

зокрема на пам'ятках невідомі червоною фарбою намалювали символ "серп і молот".

Львів 3 березня демонтував аварійну 30-метрову стелу Монумента слави радянським воїнам на вул. Стрийської.

Невідомі регулярно надругивались над Монументом слави.

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