5 вересня Невідомі поглумилися над радянським меморіалом на Пагорбі слави у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.\r\n\r\nНа встановленій на землі меморіальної зірці із зображенням серпа і молота червоною фарбою написали: "Окупанти", "Комунізм" і "Серп і молот – смерть і голод".\r\nФото: Варта1\r\nІнші подробиці не повідомляються.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомі 29 серпня осквернили пам'ятники лідерові Організації українських націоналістів в XX столітті Степану Бандері і в честь 100-річчя Західно-української народної республіки (ЗУНР) у Львові.\r\nзокрема на пам'ятках невідомі червоною фарбою намалювали символ "серп і молот".\r\nЛьвів 3 березня демонтував аварійну 30-метрову стелу Монумента слави радянським воїнам на вул. Стрийської.\r\nНевідомі регулярно надругивались над Монументом слави.