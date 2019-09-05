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05 вересня 2019, четвер, 14:14 254
Силові структури 2019-09-06T17:30:13+03:00
Українські Новини
Обмін полоненими: стало відоме ім'я ще одного агента ФСБ, якого видадуть Росії

Обмін полоненими: стало відоме ім'я ще одного агента ФСБ, якого видадуть Росії

ФСБ. Фото: u-f.ru
ФСБ. Фото: u-f.ru

Суд для обміну полоненими звільнив з-під варти офіцера запасу Збройних сил Олександра Ракушина, підозрюваного в роботі на ФСБ Росії.

Про це Українським Новинам сказав його адвокат Родіон Пугач.

В кінці серпня за рішенням суду запобіжний захід для підозрюваного був змінений з арешту на особисте зобов'язання.

Адвокат заявляє, що це пов'язано з обміном полоненим з РФ.

"Ці події пов'язані. Хоч він (Ракушин) громадянин України , але він дав добровільну згоду на обмін в РФ", - повідомив захисник.

За його словами, справу проти підозрюваного не припинено, дата обміну ще не визначена.

Затримання Ракушина. Фото: прес-служба СБУЗатримання Ракушина. Фото: прес-служба СБУ

Як повідомляли Українські Новини, у червні Служба безпеки України затримала жителя Маріуполя Ракушина за підозрою в роботі на ФСБ Росії.

Оперативники спецслужби встановили, що офіцер запасу ЗСУ був завербований на території Росії в 2017 році кадровим співробітником ФСБ під час зустрічі випускників Ленінградського вищого військово-політичного училища протиповітряної оборони ім. Юрія Андропова.

Контррозвідники СБ України встановили, що для забезпечення ефективної координації виконання розвідувально-підривних завдань агент був переданий на зв'язок представника так званої "МГБ ДНР" - громадянину України Левченко В'ячеславу Андрійовичу.

Правоохоронці задокументували, що на виконання завдань спецслужби агент здійснював спроби вербувати діючих співробітників СБУ, а також готував фізичну ліквідацію окремих офіцерів української спецслужби.

Він також збирав і передавав актуальну розвідувальну інформацію про переміщення військової техніки та дислокації задіяних у проведенні ООС в Донецькій області окремих підрозділів ЗСУ.

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