Обмін полоненими: стало відоме ім'я ще одного агента ФСБ, якого видадуть Росії

Суд для обміну полоненими звільнив з-під варти офіцера запасу Збройних сил Олександра Ракушина, підозрюваного в роботі на ФСБ Росії.

Про це Українським Новинам сказав його адвокат Родіон Пугач.

В кінці серпня за рішенням суду запобіжний захід для підозрюваного був змінений з арешту на особисте зобов'язання.

Адвокат заявляє, що це пов'язано з обміном полоненим з РФ.

"Ці події пов'язані. Хоч він (Ракушин) громадянин України , але він дав добровільну згоду на обмін в РФ", - повідомив захисник.

За його словами, справу проти підозрюваного не припинено, дата обміну ще не визначена.

Затримання Ракушина. Фото: прес-служба СБУ

Як повідомляли Українські Новини, у червні Служба безпеки України затримала жителя Маріуполя Ракушина за підозрою в роботі на ФСБ Росії.

Оперативники спецслужби встановили, що офіцер запасу ЗСУ був завербований на території Росії в 2017 році кадровим співробітником ФСБ під час зустрічі випускників Ленінградського вищого військово-політичного училища протиповітряної оборони ім. Юрія Андропова.

Контррозвідники СБ України встановили, що для забезпечення ефективної координації виконання розвідувально-підривних завдань агент був переданий на зв'язок представника так званої "МГБ ДНР" - громадянину України Левченко В'ячеславу Андрійовичу.

Правоохоронці задокументували, що на виконання завдань спецслужби агент здійснював спроби вербувати діючих співробітників СБУ, а також готував фізичну ліквідацію окремих офіцерів української спецслужби.

Він також збирав і передавав актуальну розвідувальну інформацію про переміщення військової техніки та дислокації задіяних у проведенні ООС в Донецькій області окремих підрозділів ЗСУ.