Обмін полоненими: стало відоме ім'я ще одного агента ФСБ, якого видадуть Росії

Суд для обміну полоненими звільнив з-під варти офіцера запасу Збройних сил Олександра Ракушина, підозрюваного в роботі на ФСБ Росії.\r\nПро це Українським Новинам сказав його адвокат Родіон Пугач.\r\nВ кінці серпня за рішенням суду запобіжний захід для підозрюваного був змінений з арешту на особисте зобов'язання.\r\nАдвокат заявляє, що це пов'язано з обміном полоненим з РФ.\r\n"Ці події пов'язані. Хоч він (Ракушин) громадянин України , але він дав добровільну згоду на обмін в РФ", - повідомив захисник.\r\nЗа його словами, справу проти підозрюваного не припинено, дата обміну ще не визначена.\r\nЗатримання Ракушина. Фото: прес-служба СБУ\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у червні Служба безпеки України затримала жителя Маріуполя Ракушина за підозрою в роботі на ФСБ Росії.\r\nОперативники спецслужби встановили, що офіцер запасу ЗСУ був завербований на території Росії в 2017 році кадровим співробітником ФСБ під час зустрічі випускників Ленінградського вищого військово-політичного училища протиповітряної оборони ім. Юрія Андропова.\r\nКонтррозвідники СБ України встановили, що для забезпечення ефективної координації виконання розвідувально-підривних завдань агент був переданий на зв'язок представника так званої "МГБ ДНР" - громадянину України Левченко В'ячеславу Андрійовичу.\r\nПравоохоронці задокументували, що на виконання завдань спецслужби агент здійснював спроби вербувати діючих співробітників СБУ, а також готував фізичну ліквідацію окремих офіцерів української спецслужби.\r\nВін також збирав і передавав актуальну розвідувальну інформацію про переміщення військової техніки та дислокації задіяних у проведенні ООС в Донецькій області окремих підрозділів ЗСУ.