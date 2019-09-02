10 человек госпитализированы из-за столкновения маршрутки с грузовиком в Моршине Львовкой области

10 человек госпитализированы в понедельник из-за столкновения маршрутки с грузовым автомобилем в Моршине Львовкой области. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 2 сентября, около 16:45 в городе Моршин Стрыйского района", - сказано в нем.

Полицейские предварительно установили, что столкнулись маршрутный автобус Mercedes-Benz и грузовой автомобиль "КамАЗ".

На момент ДТП в салоне автобуса находились 24 человека.

Количество пострадавших и их диагнозы уточняются.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщали Українські Новини, 8 июня 11 человек пострадали из-за ДТП на автомобильной дороге "Львов - Тернополь" .