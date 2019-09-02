10 человек госпитализированы из-за столкновения маршрутки с грузовиком в Моршине Львовкой области

10 человек госпитализированы в понедельник из-за столкновения маршрутки с грузовым автомобилем в Моршине Львовкой области. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.\r\n"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 2 сентября, около 16:45 в городе Моршин Стрыйского района", - сказано в нем.\r\nПолицейские предварительно установили, что столкнулись маршрутный автобус Mercedes-Benz и грузовой автомобиль "КамАЗ".\r\nНа момент ДТП в салоне автобуса находились 24 человека.\r\nКоличество пострадавших и их диагнозы уточняются.\r\nНа месте происшествия работает следственно-оперативная группа.\r\nПолицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.\r\nКак сообщали Українські Новини, 8 июня 11 человек пострадали из-за ДТП на автомобильной дороге "Львов - Тернополь" .