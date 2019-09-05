Німець загинув і 13 людей госпіталізовано через ДТП у Львівській області

Німець загинула і 13 осіб (з них 11 дітей), госпіталізовано 4 вересня о 20:59 через дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на трасі "Київ - Чоп" біля села Дедилов (Кам'янка-Бузький район, Львівська область). Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

Зіткнулися мікроавтобус, автомобіль і пасажирський автобус (перевозив 49 осіб, з них 45 дітей).

Фото Держнс

До ліквідації наслідків ДТП залучалися 20 осіб та 5 одиниць техніки.

Як повідомляли Українські Новини, 10 осіб госпіталізовано 2 вересня через зіткнення маршрутки з вантажівкою в Моршині Львівської області.