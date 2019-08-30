подписаться на рассылку
25 25.35
27.55 28.3
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Две квартиры в Киеве и миллионные доходы: что задекларировал вице-премьер по евроинтеграции Кулеба
30 августа 2019, пятница, 14:51 1642
Политика 2019-08-30T16:45:02+03:00
Українські Новини
Две квартиры в Киеве и миллионные доходы: что задекларировал вице-премьер по евроинтеграции Кулеба

Две квартиры в Киеве и миллионные доходы: что задекларировал вице-премьер по евроинтеграции Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба задекларировал 2 квартиры в Киеве и 2,6 млн гривен доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

255 354 гривны его дохода составила зарплата в Министерстве иностранных дел, 2 297 472 гривны - компенсационные выплаты как работнику дипломатической службы, направленному в долгосрочную командировку.

Доход его жены составил 723 786 гривен от общественной организации "Мисто-Сад", которой она владеет.

Наличными у Кулебы 32 тыс. евро.

У него есть автомобиль Peugeout, который он купил в 2017 году за 112 680 гривен.

Также у вице-премьера две квартиры в Киеве площадью 52,9 кв. м и 125,7 кв. м.

Он - член Украинской ассоциации международного права.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров, в котором Кулеба - вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции.

Тем временем, новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире.

Больше новостей о: электронные декларации Вице-премьер Дмитрий Кулеба

Архив
Новости
Зеленский предлагает Раде сократить количество депутатов Рады с 450 до 300 16:42
Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне 16:23
Комплексная термосанация, которую провели в школе №263, позволяет экономить до 50% тепла, - Кличко 16:23
Гладковский сплагиатил у Портнова текст судебного иска, - адвокат 16:12 Документ
Министр экономики Милованов задекларировал квартиру в США 16:11
больше новостей
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
Верховная Рада
Первый день Рады: Рябошапка назначен Генпрокурором 23:40 Обновляется
Премьер Гончарук анонсировал увольнения неэффективных руководителей госорганов 20:03
Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку 11:13
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
больше новостей
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
Рада назначила министром инфраструктуры Криклия 02:04
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
"Днипроолия" заявляет о рейдерском захвате завода турецкими инвесторами 18:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok