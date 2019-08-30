Две квартиры в Киеве и миллионные доходы: что задекларировал вице-премьер по евроинтеграции Кулеба

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба задекларировал 2 квартиры в Киеве и 2,6 млн гривен доходов за 2018 год.\r\nОб этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.\r\n255 354 гривны его дохода составила зарплата в Министерстве иностранных дел, 2 297 472 гривны - компенсационные выплаты как работнику дипломатической службы, направленному в долгосрочную командировку.\r\nДоход его жены составил 723 786 гривен от общественной организации "Мисто-Сад", которой она владеет.\r\nНаличными у Кулебы 32 тыс. евро.\r\nУ него есть автомобиль Peugeout, который он купил в 2017 году за 112 680 гривен.Также у вице-премьера две квартиры в Киеве площадью 52,9 кв. м и 125,7 кв. м.\r\nОн - член Украинской ассоциации международного права.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров, в котором Кулеба - вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции.\r\nТем временем, новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире.