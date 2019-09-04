В Раде могут прекратить аккредитовать всех желающих журналистов, - СМИ

Руководитель пресс-службы Верховной Рады Ирина Кармелюк на заседании Комитета парламента по свободе слова высказала предложение ограничить количество журналистов, которые могут получить аккредитацию в Раду. Об этом пишет "Страна".\r\nТак, сообщается, что для определения, кто именно из журналистов сможет получить аккредитацию для работы в Раде Кармелюк предложила создать Общественный совет, состоящий из представителей "уважаемых и рейтинговых СМИ".\r\n"Именно они и должны решать, кто из коллег может получить аккредитацию", - заявила Кармелюк.\r\nПо словам Кармелюк, сейчас аккредитацию может получить кто угодно, включая блогеров, общественных активистов и других людей, далеких от журналистики.\r\n"Они получают корочку и просто гуляют по кулуарам ВР, не освещая ее деятельность. В то же время, пока через пункт пропуска проходят они, в Раду не могут попасть реальные журналисты, которым надо работать", - отметила Кармелюк.\r\nУточняется, что, по подсчетам аппарата ВР, в кулуарах Рады всего может поместиться 400 человек, включая помощников депутатов и журналистов. Главным критерием для получения аккредитации работников медиа, по мнению Кармелюк, должен быть факт освещения работы Рады в публикациях.\r\n"Если на протяжении двух сессий, к примеру, публикаций нет, аккредитацию этому журналисту аннулируют", - предложили на заседании Комитета.\r\nДля этого, по словам Кармелюк, необходимо внести изменения в Закон "Про информацию". А именно - убрать строчку в законе, где написано, что пресс-служба не может отказать в аккредитации, если все документы поданы правильно. Законодательные наработки по этому вопросу руководитель пресс-службы передала членам Комитета прямо на заседании.\r\nГлава Комитета по свободе слова Нестор Шуфрич предложил на одном из следующих заседаний организовать встречу представителей аккредитованных СМИ, аппарата Рады, пресс-службы ВР и сотрудников УДО, которые проверяют журналистов по спискам аккредитации на пункте пропуска. \r\nКак сообщали Українські Новини, на первое заседание Рады не пустили журналистов и отключили им звук.\r\nТем временем Богдан подал иск на журналистов программы "Схемы".