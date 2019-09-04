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04 сентября 2019, среда, 18:55 26
Верховная Рада и партии 2019-09-04T19:12:01+03:00
Українські Новини
В Раде могут прекратить аккредитовать всех желающих журналистов, - СМИ

В Раде могут прекратить аккредитовать всех желающих журналистов, - СМИ

Руководитель пресс-службы Верховной Рады Ирина Кармелюк на заседании Комитета парламента по свободе слова высказала предложение ограничить количество журналистов, которые могут получить аккредитацию в Раду. Об этом пишет "Страна".

Так, сообщается, что для определения, кто именно из журналистов сможет получить аккредитацию для работы в Раде Кармелюк предложила создать Общественный совет, состоящий из представителей "уважаемых и рейтинговых СМИ".

"Именно они и должны решать, кто из коллег может получить аккредитацию", - заявила Кармелюк.

По словам Кармелюк, сейчас аккредитацию может получить кто угодно, включая блогеров, общественных активистов и других людей, далеких от журналистики.

"Они получают корочку и просто гуляют по кулуарам ВР, не освещая ее деятельность. В то же время, пока через пункт пропуска проходят они, в Раду не могут попасть реальные журналисты, которым надо работать", - отметила Кармелюк.

Уточняется, что, по подсчетам аппарата ВР, в кулуарах Рады всего может поместиться 400 человек, включая помощников депутатов и журналистов. Главным критерием для получения аккредитации работников медиа, по мнению Кармелюк, должен быть факт освещения работы Рады в публикациях.

"Если на протяжении двух сессий, к примеру, публикаций нет, аккредитацию этому журналисту аннулируют", - предложили на заседании Комитета.

Для этого, по словам Кармелюк, необходимо внести изменения в Закон "Про информацию". А именно - убрать строчку в законе, где написано, что пресс-служба не может отказать в аккредитации, если все документы поданы правильно. Законодательные наработки по этому вопросу руководитель пресс-службы передала членам Комитета прямо на заседании.

Глава Комитета по свободе слова Нестор Шуфрич предложил на одном из следующих заседаний организовать встречу представителей аккредитованных СМИ, аппарата Рады, пресс-службы ВР и сотрудников УДО, которые проверяют журналистов по спискам аккредитации на пункте пропуска.

Как сообщали Українські Новини, на первое заседание Рады не пустили журналистов и отключили им звук.

Тем временем Богдан подал иск на журналистов программы "Схемы".

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