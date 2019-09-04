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04 сентября 2019, среда, 11:14 506
Кабмин 2019-09-04T11:16:50+03:00
Українські Новини
Премьер-министр пообещал начать налоговую реформу весной 2020 года, - СМИ

Премьер-министр пообещал начать налоговую реформу весной 2020 года, - СМИ

Новое правительство начнет проведение налоговой реформы весной 2020 года. А обновленная налоговая система вступит в силу уже с 1 января 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишет finance.ua.  

"Мы планируем глубокую реформу налоговой системы весной следующего года, потому что нельзя менять налоговую систему во втором полугодии", - сообщил новоназначенный премьер-министр.

"Этот год мы посвятим тому, чтобы отремонтировать администрирование, чтобы бизнес тратил меньше времени и денег на то, чтобы считать", - добавил он.

Осенью 2019 года правительство планирует заниматься "наведением порядка с администрированием налогов".

Гончарук добавил, что Государственная налоговая служба должна стать максимально эффективной. По словам премьера, сейчас налоговая система работает не в пользу добросовестных налогоплательщиков.

Гончарук уточнил, что при создании новой модели налоговой системы правительство будет исходить из того, что упрощенной должна быть вся страна. "Налогообложение должно быть таким простым, чтобы оно не было обременительным ни для кого", - подытожил премьер-министр.

Государственная налоговая служба официально начала работать в Украине 28 августа 2019 года. Она заменила собой Государственную фискальную службу.

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