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04 сентября 2019, среда, 10:40 35
Политика мира 2019-09-04T10:41:11+03:00
Українські Новини
Словения просит для Украины особый статус в Евросоюзе

Словения просит для Украины особый статус в Евросоюзе

Евросоюз должен предоставить Украине и Турции "особый статус", а также полноценное членство странам Западных Балкан. Об этом сообщил президент Словении Борут Пахор во время панельной дискуссии относительно будущего ЕС на 14-м Стратегический форум в Бледе, сообщает Anadolu.

В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал заявления президента Словении. По его словам, Турция хочет полноценное членство.

"Я не знаю, почему вы передумали. Вероятно, президент Франции Эммануэль Макрон повлиял на это. Но должен быть принцип преемственности государства, а также ЕС", - сказал он.

Чавушоглу предложил продолжение переговоров с ЕС о вступлении в блок. Он сказал, что Турция готова открыть новую главу в переговорах с ЕС, если вопрос будет касаться стандартов и обязательств.

Как сообщали Українські Новини, Украина и ЕС подписали 5 финсоглашений.

По итогам 21-го саммита "Украина - ЕС" подготовлен проект совместного заявления, который преимущественно учитывает пожелания украинской стороны.

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