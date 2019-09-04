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04 сентября 2019, среда, 10:19 39
Политика мира 2019-09-04T11:15:02+03:00
Українські Новини
Трамп "поздравил" Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Трамп "поздравил" Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп, комментируя 80 годовщину начала Второй мировой войны, сказал, что он "просто хочет поздравить" Польшу с этим. Об этом сообщает во вторник, 3 сентября, Washington Post.

Этот странный комментарий он дал по случаю мероприятий в Польше, приуроченных к 80 годовщине начала Второй мировой войны и нападения нацистской Германии. Сам Трамп туда не поехал, но отправил вице-президента Майка Пенса.

Один из журналистов спросил у главы Белого дома, он может сказать жителям Польши.

"У меня есть послание для Польши. У нас есть Майк Пенс, наш вице-президент, он вот-вот он приземлится. Он представляет меня. Я хочу съездить туда в ближайшее время. Пока я просто хочу поздравить Польшу. Это большая страна с замечательными людьми. у нас также есть много поляков в нашей стране – около восьми миллионов. Мы очень любим наших польских друзей. И я скоро буду там", - сказал Трамп.

1 сентября 1939 года войска нацистской Германии вторглись в Польшу, что потом стало считаться началом Второй Мировой войны.

Из-за урагана "Дориан" Трамп отменил визит в Польшу.

Но Трамп поехал играть в гольф во время урагана "Дориан" вместо визита в Польшу.

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