На западе Украины в реках сильно поднимется уровень воды, - ГосЧС

Спасатели предупреждают о подъеме уровня воды на реках Львовской и Ивано-Франковской областей в течение среды, 4 сентября. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 4 сентября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м над текущими уровнями на 8 часов 2 сентября, без угрозы негативных последствий", - говорится в сообщении.

Спасатели также предупредили, что при значительных ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Как сообщали Укораїнські Новини, лето 2019 в Киеве превысило климатическую норму почти на три градуса.

Кроме того, согласно прогнозу погоды на месяц, сентябрь в Украине будет теплым, со второй недели пойдут дожди.