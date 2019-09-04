На западе Украины в реках сильно поднимется уровень воды, - ГосЧС

Спасатели предупреждают о подъеме уровня воды на реках Львовской и Ивано-Франковской областей в течение среды, 4 сентября. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.\r\n"По данным Укргидрометцентра, 4 сентября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м над текущими уровнями на 8 часов 2 сентября, без угрозы негативных последствий", - говорится в сообщении.\r\nСпасатели также предупредили, что при значительных ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.\r\nКак сообщали Укораїнські Новини, лето 2019 в Киеве превысило климатическую норму почти на три градуса.\r\nКроме того, согласно прогнозу погоды на месяц, сентябрь в Украине будет теплым, со второй недели пойдут дожди.