подписаться на рассылку
25.05 25.4
27.25 27.85
˟
04 сентября 2019, среда, 09:12 290
Общество 2019-09-04T09:13:04+03:00
Українські Новини
На западе Украины в реках сильно поднимется уровень воды, - ГосЧС

На западе Украины в реках сильно поднимется уровень воды, - ГосЧС

Спасатели предупреждают о подъеме уровня воды на реках Львовской и Ивано-Франковской областей в течение среды, 4 сентября. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 4 сентября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м над текущими уровнями на 8 часов 2 сентября, без угрозы негативных последствий", - говорится в сообщении.

Спасатели также предупредили, что при значительных ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Как сообщали Укораїнські Новини, лето 2019 в Киеве превысило климатическую норму почти на три градуса.

Кроме того, согласно прогнозу погоды на месяц, сентябрь в Украине будет теплым, со второй недели пойдут дожди.

Больше новостей о: Спасатели уровень воды Подъем уровня воды

Архив
Новости
Разумков подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 09:30
На западе Украины в реках сильно поднимется уровень воды, - ГосЧС 09:12
Курьера пиццерии сбил таксист в Киеве 09:06
2 заключенных сбежали из колонии во Львовской области 08:58
"Слуга народа" сначала придумала продавать sim-карты по паспортам, а потом передумала 08:51
больше новостей
Юлия Тимошенко. Фото: Википедия
Тимошенко отсутствовала на заседании Рады из-за горя в семье, - Наливайченко 14:17
Анастасия-Кристель Домани. Фото: Facebook/ Анастасия Кристель Домани
Девушку-трансгендера удерживали против воли в одном из киевских отделений ПриватБанка 16:54
Зинкевич на коляске не смогла попасть в буфет Рады 17:58
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Тимошенко пропустила заседание Рады из-за смерти сестры 19:11
больше новостей
Зеленский заявил, что "мы всех победим...а если нет...то нет" 15:23
Депутат Власенко: заседание Комитета ВРУ, где рассматривается законопроект об отмене адвокатской монополии, незаконно 10:53
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования и обещает рассказывать о них лекции студентам 10:11
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok