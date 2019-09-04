"Слуга народа" сначала придумала продавать sim-карты по паспортам, а потом передумала

Депутаты от "Слуги народа" внесли в парламент законопроект "Об электронных коммуникации" в котором, в частности, предлагают продавать SIM-карты по паспорту. Позже проект закона отозвали и отправили на доработку.

Проект закона "Об электронных коммуникации" № 1083 зарегистрирован в Верховной раде.

В тексте документа говорится, что в ходе заключения договора осуществляется обязательная регистрация абонента у поставщика электронных коммуникационных услуг "с предоставлением поставщику в соответствии с законом персональных данных абонентов - физических лиц".

Также законопроектом предлагается ведение национального реестра уникальных идентификаторов IMEI-кодов телефонов. Предполагается операторам разрешат блокировать телефон, IMEI-код которого не внесен в указанный реестр.

"Отсутствие в Системе контроля кодов ІМЕІ оригинального (такого не повторяется) кода ІМЕІ терминального оборудования является основанием для блокировки поставщиком электронных коммуникационных услуг доступа к электронной коммуникационной сети такого терминального оборудования", - говорится в законопроекте.

Политтехнолог Александр Нойнец на своей странице в Facebook опубликовал заявление, в котором один из инициаторов законопроекта нардеп от "Слуги народа" Александр Фадиенко просит отозвать его на доработку.

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