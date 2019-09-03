Рада направила в КС законопроект о создании в парламенте консультативных и совещательных органов

Верховная Рада просит Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта №1028 о закреплении в Конституции ее полномочия создавать консультативные, совещательные и других вспомогательные органы.

За включение в повестку дня и направление законопроекта №1028 в КС проголосовали 264 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.



В соответствии с Конституцией законопроект о внесении изменений в нее может рассматриваться Радой при наличии заключения КС о соответствии проекта требованиям статей 157 и 158 Основного закона.



Согласно ст. 157 Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.



Также в соответствии с этой статьей Конституция не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.



Согласно ст. 158, законопроект о внесении изменений в Конституцию, который рассматривался Радой и не был принят, может быть подан в парламент не ранее чем через год со дня принятия решения по нему.



Также в соответствии с этой статьей Рада в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции.



В пояснительной записке отмечается, что документ предусматривает закрепление в Конституции эффективного механизма организации и деятельности Рады.

Отмечается, что возможность создания в пределах средств, предусмотренных в госбюджете Раде, для осуществления своих полномочий консультативных, совещательных и других вспомогательных органов является важным залогом эффективной организации органов и служб, которые должны создаваться парламентом для обеспечения его работы.



Предполагается, что принятие законопроекта приведет к реформированию системы органов, обеспечивающих функционирование парламента.

В случае положительного заключения КС изменения принимаются путем поддержки не менее чем 226 депутатами в первом чтении, а на следующей очередной сессии - 300 в целом.



Нынешняя парламентская сессия продлится до 24 января 2020 года, а следующая откроется 4 февраля 2020.



Документ вступит в силу в день его опубликования.



Как сообщали Українськi Новини, Рада просит КС оценить конституционность лишения депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.



Также Рада просит КС оценить конституционность сокращения количества депутатов с 450 до 300.