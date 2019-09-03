подписаться на рассылку
25 25.35
27.4 28
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Рада направила в КС законопроект о создании в парламенте консультативных и совещательных органов
03 сентября 2019, вторник, 22:46 33
Политика 2019-09-04T00:30:03+03:00
Українські Новини
Рада направила в КС законопроект о создании в парламенте консультативных и совещательных органов

Рада направила в КС законопроект о создании в парламенте консультативных и совещательных органов

Конституционный суд Украины
Конституционный суд Украины

Верховная Рада просит Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта №1028 о закреплении в Конституции ее полномочия создавать консультативные, совещательные и других вспомогательные органы.

За включение в повестку дня и направление законопроекта №1028 в КС проголосовали 264 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

В соответствии с Конституцией законопроект о внесении изменений в нее может рассматриваться Радой при наличии заключения КС о соответствии проекта требованиям статей 157 и 158 Основного закона.

Согласно ст. 157 Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.

Также в соответствии с этой статьей Конституция не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.

Согласно ст. 158, законопроект о внесении изменений в Конституцию, который рассматривался Радой и не был принят, может быть подан в парламент не ранее чем через год со дня принятия решения по нему.

Также в соответствии с этой статьей Рада в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции.

В пояснительной записке отмечается, что документ предусматривает закрепление в Конституции эффективного механизма организации и деятельности Рады.
Отмечается, что возможность создания в пределах средств, предусмотренных в госбюджете Раде, для осуществления своих полномочий консультативных, совещательных и других вспомогательных органов является важным залогом эффективной организации органов и служб, которые должны создаваться парламентом для обеспечения его работы.

Предполагается, что принятие законопроекта приведет к реформированию системы органов, обеспечивающих функционирование парламента.
В случае положительного заключения КС изменения принимаются путем поддержки не менее чем 226 депутатами в первом чтении, а на следующей очередной сессии - 300 в целом.

Нынешняя парламентская сессия продлится до 24 января 2020 года, а следующая откроется 4 февраля 2020.

Документ вступит в силу в день его опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, Рада просит КС оценить конституционность лишения депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

Также Рада просит КС оценить конституционность сокращения количества депутатов с 450 до 300.

Больше новостей о: Конституционный суд Законопроект Рада 9 созыва

Архив
Новости
В Словакии депутата лишили мандата за расизм 23:58
СБУ снова пришла в "ArcelorMittal Кривой Рог" 23:41
Рада направила в КС законопроект о создании в парламенте консультативных и совещательных органов 22:46
Суд дал разрешение ГБР на принудительный привод на допрос Гонтаревой 22:14
ЦИК в тестовом режиме запустил новый сайт, адаптированный к смартфонам 21:52
больше новостей
Юлия Тимошенко. Фото: Википедия
Тимошенко отсутствовала на заседании Рады из-за горя в семье, - Наливайченко 14:17
Анастасия-Кристель Домани. Фото: Facebook/ Анастасия Кристель Домани
Девушку-трансгендера удерживали против воли в одном из киевских отделений ПриватБанка 16:54
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Зинкевич на коляске не смогла попасть в буфет Рады 17:58
Тимошенко пропустила заседание Рады из-за смерти сестры 19:11
больше новостей
Зеленский заявил, что "мы всех победим...а если нет...то нет" 15:23
Депутат Власенко: заседание Комитета ВРУ, где рассматривается законопроект об отмене адвокатской монополии, незаконно 10:53
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования и обещает рассказывать о них лекции студентам 10:11
Владимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Обмен пленными: Суд продил арест боевика Цемаха, которого хочет заполучить Россия 10:53
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok