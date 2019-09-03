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  • Если примут законопроект №9035, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку может стать монополистом, - президент ассоциации Елизавета Ревило
03 сентября 2019, вторник, 15:24 369
Политика 2019-09-03T15:30:01+03:00
Українські Новини
Если примут законопроект №9035, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку может стать монополистом, - пр

Если примут законопроект №9035, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку может стать монополистом, - президент ассоциации Елизавета Ревило

Законопроект №9035, что активно обсуждается в парламенте и предусматривает регулирование товарных рынков НКЦБФР, - это риск монополии Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Об этом сообщила президент ассоциации "Украинские фондовые торговцы" Елизавета Ревило.

"Да, они хотят товарные рынки регулировать, преподносят это, будто будут регулировать биржу, но через Организатора торговли они будут влиять на других участников рынка - на сделки, правила сделок - все будет согласовываться с Нацкомиссией", - отметила Елизавета Ревило.

По ее словам, в европейских странах нет такой практики, чтобы регулятор фондового рынка руководил товарными рынками и биржами.

"Есть опасения, как именно Нацкомиссия будет регулировать, так как есть опыт финансового рынка, где комиссия не способствовала его развитию, а наоборот, способствовала сокращению инструментария и самих участников, и рынок не развивается. Товарный рынок зарождается, и все опасаются, что чрезмерное регулирование комиссии может этот рынок убить", - считает Елизавета Ревило.

По ее мнению, законопроект 9035 предполагает излишнюю зарегулированность товарных бирж  

"Этот проект предполагает зарегулированность. У каждого рынка есть свои особенности, которые отличают их от других рынков, знает ли комиссия об этом? У них (товарных рынков) есть свои регуляторы. Этот проект нужно дорабатывать и важно услышать мнение товарного рынка. Для бизнеса новый регулятор - это стресс, потеря выгоды, необходимость вносить изменения в свою деятельность, это все отвлекает от ключевой задачи - обеспечить возможность купить и продать по справедливой цене", - подчеркнула президент ассоциации УФТ Елизавета Ревило.

Как ранее сообщалось, в парламенте зарегистрирован законопроект депутата Михаила Довбенко 9035 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов", который расширяет полномочия НКЦБФР и ее главы Тимура Хромаева, в частности, предоставит право Нацкомиссии лишать биржи лицензий и выписывать штрафы. Как сообщил генеральный директор Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ) Андрей Рыбальченко, разработанный Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку законопроект №9035 создает предпосылки для двойного регулирования товарных рынков, вмешательства НКЦБФР в работу рынков, что противоречит действующему законодательству Украины. 
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