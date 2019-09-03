На реконструкцию Киевского зоопарка потратят почти полмиллиарда гривен

Коммунальное предприятие "Жилинвестстрой-УКБ" подписало договор с компанией "УХБП-Киев" о проведении работ по 1-й очереди реконструкции Киевского зоопарка за 489,327 млн гривен.\r\nОб этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.\r\nСогласно единому реестру физических и юридических лиц-предпринимателей, конечным бенефициаром "УХБП-Киев" является Александр Мирный.\r\nКомпания стала победителем в тендере после последовательного отклонения заказчиком предложений остальных участников.\r\nСамую низкую цену на аукционе предложила компания "Укрбалтбуд" (Киев) - 425 188 998 гривен.\r\nОднако данная компания не предоставила расчеты производственных затрат, из-за чего предложение было отклонено.\r\nТендерный комитет решил признать победителем компанию "Люнет", тендерное предложение которой составило 425,189 млн гривен.\r\nОднако "Люнет" не предоставил документов, которые подтверждают отсутствие оснований для исключения участника торгов.\r\nИз-за этого тендерный комитет решил отменить предложение компании.\r\nПо той же причине было отклонено предложение компании "Гранит".\r\nОжидаемая стоимость закупки составляла 530,109 млн гривен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Кличко показал, как идет реконструкция первой очереди столичного зоопарка.\r\nТем временем смету реконструкции "Киевского зоопарка" самовольно увеличили на 130 миллионов гривен.\r\n