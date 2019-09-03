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03 сентября 2019, вторник, 14:25 258
Политика 2019-09-03T14:28:51+03:00
Українські Новини
На реконструкцию Киевского зоопарка потратят почти полмиллиарда гривен

На реконструкцию Киевского зоопарка потратят почти полмиллиарда гривен

Коммунальное предприятие "Жилинвестстрой-УКБ" подписало договор с компанией "УХБП-Киев" о проведении работ по 1-й очереди реконструкции Киевского зоопарка за 489,327 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Согласно единому реестру физических и юридических лиц-предпринимателей, конечным бенефициаром "УХБП-Киев" является Александр Мирный.

Компания стала победителем в тендере после последовательного отклонения заказчиком предложений остальных участников.

Самую низкую цену на аукционе предложила компания "Укрбалтбуд" (Киев) - 425 188 998 гривен.

Однако данная компания не предоставила расчеты производственных затрат, из-за чего предложение было отклонено.

Тендерный комитет решил признать победителем компанию "Люнет", тендерное предложение которой составило 425,189 млн гривен.

Однако "Люнет" не предоставил документов, которые подтверждают отсутствие оснований для исключения участника торгов.

Из-за этого тендерный комитет решил отменить предложение компании.

По той же причине было отклонено предложение компании "Гранит".

Ожидаемая стоимость закупки составляла 530,109 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Кличко показал, как идет реконструкция первой очереди столичного зоопарка.

Тем временем смету реконструкции "Киевского зоопарка" самовольно увеличили на 130 миллионов гривен.

 
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