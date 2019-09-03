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03 вересня 2019, вівторок, 14:00 51
Силові структури 2019-09-03T15:45:02+03:00
Українські Новини
Росія перекинула в "Л/ДНР" диверсійні групи спецназу, - розвідка

Росія перекинула в "Л/ДНР" диверсійні групи спецназу, - розвідка

З Росії на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях прибутку додаткові диверсійні групи зі складу підрозділів спеціального призначення Збройних сил РФ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони з посиланням на дані Головного управління розвідки.

"На тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з Ростовської області прибули додаткові диверсійні групи зі складу підрозділів спеціального призначення ЗС РФ. При цьому, противник продовжує використовувати для прихованого переміщення особового складу, озброєння, військової техніки, боєприпасів з Росії на тимчасово окуповану територію неконтрольовані українською владою ділянки кордону поза пунктами контролю", -йдеться в ньому.

Також за повідомленням розвідки, командування російських окупаційних військ з 1 вересня збільшило інтенсивність заходів з провокування загострення обстановки на лінії зіткнення.

Зокрема, активізовано диверсійно-розвідувальну діяльність та снайперські обстріли позицій Об’єднаних сил за рахунок прибулих на передові позиції з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ додаткових диверсійно-розвідувальних груп та снайперських пар.

Як повідомляли Українські Новини, за минулу добу, 2 вересня, проросійські бойовики 15 раз обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Один український військовослужбовець загинув, ще один – поранений.

31 серпня, в зоні проведення операції об'єднаних сил бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню, поранений український військовий.

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