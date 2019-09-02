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02 вересня 2019, понеділок, 23:52 5
Кабмін 2019-09-03T00:13:22+03:00
Українські Новини
Іноземці зможуть купити землю при реєстрації юрособи в Україні, - Гончарук

Іноземці зможуть купити землю при реєстрації юрособи в Україні, - Гончарук

Олексій Гончарук. Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk
Олексій Гончарук. Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що іноземні громадяни зможуть купити земельну ділянку в разі скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення при реєстрації юридичної особи в Україні.

Про це він повідомив у прямому ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"Нам потрібно дозволити операції з землею для всіх, хто має можливість зараз її обробляти, в тому числі для іноземних громадян, але за умови, якщо вони реєструють юридичну особу в Україні і тут платять податки. Тобто фактично, де-юре, доступ до права купівлі земельної ділянки матиме українець - фізична особа і українська юридична особа", - сказав Гончарук.

Також він зазначив, що у співпраці зі Світовим банком розглядається 25 різних сценаріїв відкриття земельного ринку і вибирається той, від якого економічне зростання було б максимальним.

При цьому Гончарук наголосив, що на сьогодні сірий ринок землі вже існує - через оформлення фіктивних документів.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук заявляє, що орієнтовний термін запуску ринку землі - літо 2020 року.

Тим часом 2 вересня Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення і введення ринку землі до жовтня, а Верховній Раді - прийняти його до грудня.

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