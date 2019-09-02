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02 вересня 2019, понеділок, 23:24 11
Кабмін 2019-09-03T00:00:01+03:00
Українські Новини
Гончарук заявив, що ринок землі запрацює до вересня 2020

Гончарук заявив, що ринок землі запрацює до вересня 2020

Олексій Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook
Олексій Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що орієнтовний термін запуску ринку землі - літо 2020 року.

Про це він повідомив у прямому ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"Ми розраховуємо старт земельної реформи не зараз, а приблизно через рік. Орієнтовна дата - літо наступного року", - сказав Гончарук.

При цьому він зазначив, що ринок землі не буде відкритий до тих пір, поки на законодавчому рівні не буде визначена знижена кредитна ставка для українців, бажаючих придбати земельну ділянку.

За словами Гончарука, наразі розробляється інструмент компенсації ставки для малих агропідприємств.

"Ми взагалі знизимо ставки за кредитами у співпраці з Національним банком, тобто кредити в принципі стануть дешевше. Але нам потрібно зробити їх ще дешевше конкретно для купівлі земельної ділянки для власних потреб, для обробки", - розповів він.

Цей крок, за словами прем'єра, вживається для того, щоб український громадянин міг конкурувати з іноземними особами.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук заявив, що боятися економічного зростання - неадекватно.

Тим часом Зеленський доручив скасувати мораторій на продаж землі до грудня.

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