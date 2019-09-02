Гончарук заявив, що ринок землі запрацює до вересня 2020

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що орієнтовний термін запуску ринку землі - літо 2020 року.\r\nПро це він повідомив у прямому ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.\r\n"Ми розраховуємо старт земельної реформи не зараз, а приблизно через рік. Орієнтовна дата - літо наступного року", - сказав Гончарук.\r\nПри цьому він зазначив, що ринок землі не буде відкритий до тих пір, поки на законодавчому рівні не буде визначена знижена кредитна ставка для українців, бажаючих придбати земельну ділянку.\r\nЗа словами Гончарука, наразі розробляється інструмент компенсації ставки для малих агропідприємств.\r\n"Ми взагалі знизимо ставки за кредитами у співпраці з Національним банком, тобто кредити в принципі стануть дешевше. Але нам потрібно зробити їх ще дешевше конкретно для купівлі земельної ділянки для власних потреб, для обробки", - розповів він.\r\nЦей крок, за словами прем'єра, вживається для того, щоб український громадянин міг конкурувати з іноземними особами.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Гончарук заявив, що боятися економічного зростання - неадекватно.\r\nТим часом Зеленський доручив скасувати мораторій на продаж землі до грудня.