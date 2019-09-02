Танцовщица погибла перед толпой зрителей из-за взрыва на сцене в Испании

Испанская танцовщица Хуана Санз Гарсия погибла во время выступления, когда на сцене рядом с ней взорвалось пиротехническое устройство, сообщает "Русская служба BBC".\r\n30-летняя актриса выступала в составе группы Super Hollywood Orchestra, главным хореографом и солисткой которого она является.\r\nОна был срочно доставлена в больницу в бессознательном состоянии, однако врачам не удалось ее спасти.\r\nОколо тысячи зрителей присутствовало на ее выступлении в городке Лас-Берланас, расположенном примерно в 100 км к северо-западу от Мадрида.\r\nТрагедия произошла в два часа ночи в последний день традиционного музыкального фестиваля.\r\nВ социальных сетях появились видеозаписи взрыва пиротехники на сцене.\r\nВрач и медсестра, оказавшиеся среди зрителей, пытались оказать пострадавшей первую помощь до прибытия скорой.\r\nВ составе танцевальной группы Super Hollywood Orchestra 15 человек, среди которых не только танцоры, но и певцы, и музыканты.\r\nЭта группа должна была закрывать фестиваль в Лас-Берланас, который продолжался четыре дня.\r\nПо заявлению промоутеров группы, все предыдущие выступления также сопровождались фейерверками и пиротехническими эффектами, но никаких проблем не было.\r\nГородские власти, которые организовали фестиваль, выразили соболезнования родным и близким погибшей актрисы.\r\nКак сообщали Українські Новини,в Лос-Анджелесе похороны рэпера закончились перестрелкой. Также народный артист выбросился из окна своей квартиры в Киеве и оставил записку.\r\nРанее умер первый бас-гитарист Queen.