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02 сентября 2019, понедельник, 21:55 1364
Европа 2019-09-03T00:03:20+03:00
Українські Новини
Танцовщица погибла перед толпой зрителей из-за взрыва на сцене в Испании

Танцовщица погибла перед толпой зрителей из-за взрыва на сцене в Испании

Хуана Санз Гарсия. Фото: @joana_sg_ on twitter
Хуана Санз Гарсия. Фото: @joana_sg_ on twitter

Испанская танцовщица Хуана Санз Гарсия погибла во время выступления, когда на сцене рядом с ней взорвалось пиротехническое устройство, сообщает "Русская служба BBC".

30-летняя актриса выступала в составе группы Super Hollywood Orchestra, главным хореографом и солисткой которого она является.

Она был срочно доставлена в больницу в бессознательном состоянии, однако врачам не удалось ее спасти.

Около тысячи зрителей присутствовало на ее выступлении в городке Лас-Берланас, расположенном примерно в 100 км к северо-западу от Мадрида.

Трагедия произошла в два часа ночи в последний день традиционного музыкального фестиваля.

В социальных сетях появились видеозаписи взрыва пиротехники на сцене.

Врач и медсестра, оказавшиеся среди зрителей, пытались оказать пострадавшей первую помощь до прибытия скорой.

В составе танцевальной группы Super Hollywood Orchestra 15 человек, среди которых не только танцоры, но и певцы, и музыканты.

Эта группа должна была закрывать фестиваль в Лас-Берланас, который продолжался четыре дня.

По заявлению промоутеров группы, все предыдущие выступления также сопровождались фейерверками и пиротехническими эффектами, но никаких проблем не было.

Городские власти, которые организовали фестиваль, выразили соболезнования родным и близким погибшей актрисы.

Как сообщали Українські Новини,в  Лос-Анджелесе похороны рэпера закончились перестрелкой. Также народный артист выбросился из окна своей квартиры в Киеве и оставил записку.

Ранее умер первый бас-гитарист Queen.

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