Полиция установила личность подростка, бросившего в школу с польским языком преподавания во Львове кусок зеленого пластилина

Полиция установила личность подростка, бросившего в школу N24 с польским языком преподавания во Львове кусок зеленого пластилина во время праздника "первого звонка" 2 сентября.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.

"Установлено, что тринадцатилетний львовянин, который находился в гостях у своего товарища, бросил на территорию школы предмет (игрушку), похожий на пластилин зеленого цвета. В результате происшествия никто не пострадал", - сказано в сообщении.

2 сентября около 12.35 в полицию поступило сообщение от директора школы, что во время проведения торжеств неизвестный бросил на территорию школы неустановленный предмет.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Лычаковского отдела полиции, работники ювенальной превенции, участковый офицер полиции и представители других служб.

"С балкона, расположенного на третьем этаже дома, он бросил на территорию школы предмет, похожий на пластилин зеленого цвета - это такая игрушка. Как пояснил парень, это он сделал ради развлечения", - сообщил и.о. начальника Главного управления Нацполиции Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

Несовершеннолетний будет опрошен в присутствии родителей, решается вопрос правовой квалификации события.

Как сообщали Українські Новини, неизвестные 2 сентября во время линейки по поводу "первого звонка" забросали неизвестными предметами школу N24 имени Марии Конопницкой с польским языком преподавания во Львове.