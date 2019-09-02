Компанія Косюка буде експортувати курятину в Японію

Один з найбільших виробників м'яса птиці компанія "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) планує експортувати 500 тонн курятини на місяць у Японії до 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, МХП почав узгодження детальних товарних позицій і особливостей їх фасування із майбутніми імпортерами його продукції на японський ринок.

За словами заступника голови правління МХП з комерції Сергія Іванова, наразі активно вивчаються усі вимоги майбутніх партнерів-імпортерів, щоб врахувати їх, перш ніж здійснити перші поставки.

Він зазначив, що в Японії найбільше цінується так зване червоне м'ясо птиці — продукти з ніжки (м'ясо нефілейной групи).

Іванов заявив, що в 2019 році буде відправлена мінімальна тестова партія — 1-2 контейнера, щоб підтвердити відповідність вимогам якості та фасування м'яса.

"Надалі плануємо поступово нарощувати експорт. За 8-10 місяців МХП збільшить обсяги поставок м'яса птиці в Японію до 500 тонн в місяць, поступово нарощуючи ці обсяги до 1 тис. тонн щомісяця", - прокоментував він.

Наголошується, що Японія є одним з найбільших імпортерів м'яса птиці у світі - в 2018 році імпорт становив близько 570 тис. тонн.

Як повідомляли Українські Новини, раніше МХП відмовився від виробництва фуа-гра через піклування про тварин.

У лютому компанія завершила покупку словенської птахофабрики.