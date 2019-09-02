Компанія Косюка буде експортувати курятину в Японію

Один з найбільших виробників м'яса птиці компанія "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) планує експортувати 500 тонн курятини на місяць у Японії до 2021 року.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби компанії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, МХП почав узгодження детальних товарних позицій і особливостей їх фасування із майбутніми імпортерами його продукції на японський ринок.\r\nЗа словами заступника голови правління МХП з комерції Сергія Іванова, наразі активно вивчаються усі вимоги майбутніх партнерів-імпортерів, щоб врахувати їх, перш ніж здійснити перші поставки.\r\nВін зазначив, що в Японії найбільше цінується так зване червоне м'ясо птиці — продукти з ніжки (м'ясо нефілейной групи).\r\nІванов заявив, що в 2019 році буде відправлена мінімальна тестова партія — 1-2 контейнера, щоб підтвердити відповідність вимогам якості та фасування м'яса.\r\n"Надалі плануємо поступово нарощувати експорт. За 8-10 місяців МХП збільшить обсяги поставок м'яса птиці в Японію до 500 тонн в місяць, поступово нарощуючи ці обсяги до 1 тис. тонн щомісяця", - прокоментував він.\r\nНаголошується, що Японія є одним з найбільших імпортерів м'яса птиці у світі - в 2018 році імпорт становив близько 570 тис. тонн.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше МХП відмовився від виробництва фуа-гра через піклування про тварин.\r\nУ лютому компанія завершила покупку словенської птахофабрики.