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01 сентября 2019, воскресенье, 14:09 701
Жизнь 2019-09-01T14:10:40+03:00
Українські Новини
Завтра в Украине жара до + 33, местами пройдут дожди и грозы

Завтра в Украине жара до + 33, местами пройдут дожди и грозы

Кот. Фото: moydom.media
Кот. Фото: moydom.media

2 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +15…+17, днем +​​28…+30.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь и грозы, ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +26…+32 градуса.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +18…+23 градуса.

На курортах Карпатского региона ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура в Моршине ночью +14…+16 градусов, днем +29…+31 градус, в Трускавце ночью +13…+15 градусов, днем +28…+30 градусов, в Сваляве ночью +16…+18 градусов, днем +28…+31 градус.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +25…+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +26…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, в Луганской области +9...+14 градусов, днем +24…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +27…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+31 градус.

В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.

1 сентября на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +22…+24 градусов, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.

Как сообщали Українські Новини, появился прогноз погоды на сентябрь: ожидаются дожди со второй недели месяца.

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