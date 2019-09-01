Завтра в Украине жара до + 33, местами пройдут дожди и грозы

2 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с, температура ночью +15…+17, днем +28…+30.Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь и грозы, ветер северо-восточный 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +26…+32 градуса.В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +18…+23 градуса.На курортах Карпатского региона ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура в Моршине ночью +14…+16 градусов, днем +29…+31 градус, в Трускавце ночью +13…+15 градусов, днем +28…+30 градусов, в Сваляве ночью +16…+18 градусов, днем +28…+31 градус.На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +25…+32 градуса.В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +26…+32 градуса.На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, в Луганской области +9...+14 градусов, днем +24…+30 градусов.На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +27…+33 градуса.В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+31 градус.В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.1 сентября на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +22…+24 градусов, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.Как сообщали Українські Новини, появился прогноз погоды на сентябрь: ожидаются дожди со второй недели месяца.