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01 вересня 2019, неділя, 14:13 6
Життя 2019-09-01T14:45:01+03:00
Українські Новини
Завтра в Україні спека до + 33, місцями пройдуть дощі і грози

Завтра в Україні спека до + 33, місцями пройдуть дощі і грози

Кіт. Фото: moydom.media
Кіт. Фото: moydom.media

2 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с, температура вночі +15...+17, вдень +28...+30.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ і грози, вітер північно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +26...+32 градуси.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +18...+23 градуси.

На курортах Карпатського регіону вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура в Моршині вночі +14...+16 градусів, вдень +29...+31 градус, у Трускавці вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів, у Сваляві вночі +16...+18 градусів, вдень +28...+31 градус.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +25...+32 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +26...+32 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, у Луганській області +9...+14 градусів, вдень +24...+30 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+31 градус.

У Ялті без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +28...+30 градусів.

1 вересня в 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +22...+24 градусів, в Дніпрі в межах Києва +22 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, з'явився прогноз погоди на вересень: очікуються дощі з другого тижня місяця.

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