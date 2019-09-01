Президент УЕФА Чеферин принял приглашение Украины посетить нашу страну, - УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин вскоре приедет в Киев. Об этом Павелко рассказал на персональной странице в социальной сети Facebook.

Главный футбольный функционер Украины, который также является членом исполкома УЕФА, заявил, что президент континентального Союза словенец Чеферин принял приглашение погостить в Украине в сентябре.

"Я находился с двухдневным рабочим визитом в Монако. В статусе члена исполкома UEFA побывал на жеребьевке групповых этапов Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Искренне желаю "Шахтеру", "Динамо" и "Александрии" яркой игры, удачного выступления в еврокубках и наполнения копилки Украины в клубном рейтинге UEFA высокими баллами. Пользуясь случаем, пригласил руководство UEFA во главе с Александером Чеферином посетить Киев в ближайшее время. Александер подтвердил, что приедет в сентябре", - анонсировал президент УАФ это событие.

Напомним, Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года. На руководящей должности он сменил исполняющего обязанности президента Анхеля Марию Вильяра. Тот, в свою очередь, заменял Мишеля Платини в течение 11 месяцев.

Как сообщали Українські Новини, 29 мая 2019 года, по итогам работы исполкома УЕФА, президент УАФ Андрей Павелко был избран председателем Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам.