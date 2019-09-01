подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
01 сентября 2019, воскресенье, 06:35 13 Пресс-релиз
Спорт 2019-09-01T07:24:20+03:00
Українські Новини
Президент УЕФА Чеферин принял приглашение Украины посетить нашу страну, - УАФ

Президент УЕФА Чеферин принял приглашение Украины посетить нашу страну, - УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин вскоре приедет в Киев. Об этом Павелко рассказал на персональной странице в социальной сети Facebook.

Главный футбольный функционер Украины, который также является членом исполкома УЕФА, заявил, что президент континентального Союза словенец Чеферин принял приглашение погостить в Украине в сентябре.

"Я находился с двухдневным рабочим визитом в Монако. В статусе члена исполкома UEFA побывал на жеребьевке групповых этапов Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Искренне желаю "Шахтеру", "Динамо" и "Александрии" яркой игры, удачного выступления в еврокубках и наполнения копилки Украины в клубном рейтинге UEFA высокими баллами. Пользуясь случаем, пригласил руководство UEFA во главе с Александером Чеферином посетить Киев в ближайшее время. Александер подтвердил, что приедет в сентябре", - анонсировал  президент УАФ это событие.

Напомним, Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года. На руководящей должности он сменил исполняющего обязанности президента Анхеля Марию Вильяра. Тот, в свою очередь, заменял Мишеля Платини в течение 11 месяцев.

Как сообщали Українські Новини, 29 мая 2019 года, по итогам работы исполкома УЕФА,  президент УАФ Андрей Павелко был избран председателем Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам.

Больше новостей о: Спорт Футбол Павелко Андрей Александер Чеферин УАФ

Архив
Новости
Президент УЕФА Чеферин принял приглашение Украины посетить нашу страну, - УАФ 06:35 Пресс-релиз
С сегодняшнего дня в метрополитене Киева можно строить туалеты,- Минрегионстрой 06:00
Зеленский рассказал о самом сложном моменте его президентства 00:01
Один не работает, второй для Украины, третий для мира: Зеленский рассказал, почему не продает самолеты 23:30
Президент Зеленский пообещал сажать коррупционеров осенью 23:14
больше новостей
Доллар и евро за последнюю неделю лета взлетели в цене 08:36
Освобожденные украинцы уже прилетели в Киев, - родные 08:00
Экс-глава НКРЭКУ Вовк с женой и детьми выехал в Бельгию 13:55
Революция в ГПУ: Рябошапка уволит всех действующих заместителей генпрокурора 09:26
Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо 22:17
больше новостей
Муж министра финансов Маркаровой купил квартиру в США 17:35
Революция в ГПУ: Рябошапка уволит всех действующих заместителей генпрокурора 09:26
Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне 16:23
Новый министр обороны держит наличными 400 тыс. гривен и 200 тыс. долларов 20:25
Офис Президента отказался от идеи переезда 21:42
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok