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31 серпня 2019, субота, 13:55 4
Життя 2019-08-31T14:00:02+03:00
Українські Новини
Вночі місцями похолодає до +8: прогноз погоди на перший день осені

Вночі місцями похолодає до +8: прогноз погоди на перший день осені

Літо. Фото: pixabay
Літо. Фото: pixabay

1 вересня в Києві ясно, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі +15...+17, вдень +27...+29.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +25...+32 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +21...+26 градусів.

На курортах Карпатського регіону без істотних опадів, температура в Моршині вночі +12...+14 градусів, вдень +27...+29 градусів, у Трускавці вночі +13...+15 градусів, вдень +27...+29 градусів, у Сваляві вночі +15...+17 градусів, вдень +29...+31 градуса.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +24...+31 градус.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +24...+30 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+10 градусів, вдень +28...+33 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +28...+33 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +30...+32 градуси.

31 серпня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +22...+24 градусів, в Дніпрі в межах Києва +22 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, українців очікує +33 на День знань: синоптик дала прогноз на тиждень.

Раніше з'явився прогноз погоди на осінь.

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