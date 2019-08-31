Вночі місцями похолодає до +8: прогноз погоди на перший день осені

1 вересня в Києві ясно, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с, температура вночі +15...+17, вдень +27...+29.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +25...+32 градуси.\r\nУ Карпатах без опадів, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +21...+26 градусів.\r\nНа курортах Карпатського регіону без істотних опадів, температура в Моршині вночі +12...+14 градусів, вдень +27...+29 градусів, у Трускавці вночі +13...+15 градусів, вдень +27...+29 градусів, у Сваляві вночі +15...+17 градусів, вдень +29...+31 градуса.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +24...+31 градус.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +24...+30 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +12...+10 градусів, вдень +28...+33 градуси.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +28...+33 градуси.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +30...+32 градуси.\r\n31 серпня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +22...+24 градусів, в Дніпрі в межах Києва +22 градуси.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, українців очікує +33 на День знань: синоптик дала прогноз на тиждень.\r\nРаніше з'явився прогноз погоди на осінь.