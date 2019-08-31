Во время пожара на предприяти около Львова сгорели 10 автомобилей

Пожар без жертв произошел в пятницу, 30 августа, на территории химического предприятия около Львова. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Государственной службы чрезвычайных ситуаций во Львовской области. "30 августа в 13:49 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в с. Чишки, по улице Леси Украинки, 53, Пустомытовского района.\r\n Пожар возник на открытой территории складских помещений предприятия", - сообщил он.\r\nВ результате пожара пострадал и был госпитализирован 39-летний мужчина.\r\nНа место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения Львовской области по повышенному номеру (рангу) вызова.\r\nНа открытой территории складских помещений хранились легковоспламеняющиеся материалы.\r\nОриентировочная площадь пожара составляла 4,6 тыс. кв. м.\r\nОгонь перекинулся на рядом расположенное 2-этажное здание.\r\nПожар был локализован в 15:44 и ликвидирован в 18:17.\r\nПо оперативной информации, огнем уничтожено 4 грузовика и 6 легковых автомобилей.\r\nТакже повреждены 3 легковых автомобиля.\r\nВ результате пожара уничтожены хранящиеся на складе краски, растворители и лаки.\r\nСтоимость убытков устанавливается.\r\nК ликвидации пожара были привлечены 31 единица спецтехники и 143 спасателя.\r\nОбстоятельства возникновения пожара и причину возгорания выясняют правоохранители.\r\nСпециалисты группы специальных работ по радиационной, химической и биологической защиты химико-радиометрической лаборатории Главного управления ГосЧС во Львовской области совершили 7 замеров воздуха по периметру территории складских помещений, на которой возник пожар.\r\nПредельной допустимой концентрации вредных веществ по состоянию на 8:00 31 августа не обнаружено.\r\nПредприятие специализируется на изготовлении химической продукции, в частности изделий из пластмассы, а также оптовой торговле химпродуктами.\r\nКак сообщали Українські Новини, пожар произошел на химпредприятии под Львовом: вредных веществ в воздухе не обнаружили.