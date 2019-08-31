Во время пожара на предприяти около Львова сгорели 10 автомобилей

Пожар без жертв произошел в пятницу, 30 августа, на территории химического предприятия около Львова. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Государственной службы чрезвычайных ситуаций во Львовской области. "30 августа в 13:49 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в с. Чишки, по улице Леси Украинки, 53, Пустомытовского района.

Пожар возник на открытой территории складских помещений предприятия", - сообщил он.

В результате пожара пострадал и был госпитализирован 39-летний мужчина.

На место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения Львовской области по повышенному номеру (рангу) вызова.

На открытой территории складских помещений хранились легковоспламеняющиеся материалы.

Ориентировочная площадь пожара составляла 4,6 тыс. кв. м.

Огонь перекинулся на рядом расположенное 2-этажное здание.

Пожар был локализован в 15:44 и ликвидирован в 18:17.

По оперативной информации, огнем уничтожено 4 грузовика и 6 легковых автомобилей.

Также повреждены 3 легковых автомобиля.

В результате пожара уничтожены хранящиеся на складе краски, растворители и лаки.

Стоимость убытков устанавливается.

К ликвидации пожара были привлечены 31 единица спецтехники и 143 спасателя.

Обстоятельства возникновения пожара и причину возгорания выясняют правоохранители.

Специалисты группы специальных работ по радиационной, химической и биологической защиты химико-радиометрической лаборатории Главного управления ГосЧС во Львовской области совершили 7 замеров воздуха по периметру территории складских помещений, на которой возник пожар.

Предельной допустимой концентрации вредных веществ по состоянию на 8:00 31 августа не обнаружено.

Предприятие специализируется на изготовлении химической продукции, в частности изделий из пластмассы, а также оптовой торговле химпродуктами.

Как сообщали Українські Новини, пожар произошел на химпредприятии под Львовом: вредных веществ в воздухе не обнаружили.