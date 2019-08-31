подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
31 августа 2019, суббота, 12:18 71
Происшествия 2019-08-31T13:17:10+03:00
Українські Новини
Суд отправил под домашний арест 2 задержанных по делу обвала дома в Дрогобыче Львовской области

Суд отправил под домашний арест 2 задержанных по делу обвала дома в Дрогобыче Львовской области

Обвал дома в Дрогобыче. Фото: Нацполиция
Обвал дома в Дрогобыче. Фото: Нацполиция

Дрогобычский горрайонный суд отправил под домашний арест 2 сотрудников коммунального предприятия, задержанных по делу обвала дома в Дрогобыче Львовской области. Об этом Українським Новинам сообщил представитель суда.

По его словам, решение принято 30 августа.

Он не сообщил других подробностей.

Полицейские сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Санкции статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 6:00 29 августа 8 человек (из них 1 ребенок) погибли и 7 (из них 4 детей) госпитализированы из-за обвала 28 августа дома в Дрогобыче.

Больше новостей о: взрыв в многоэтажке взрыв в Дрогобыче

Архив
Новости
В центре Киева в ТЦ "накрыли" подпольное казино, работе которого "содействовали" правоохранители 13:29
В Житомирской области произошло тройное ДТП, среди пяти пострадавших есть депутат 13:03
Во время пожара на предприяти около Львова сгорели 10 автомобилей 12:44
Зеленский возобновил в должности главу райадминистрации в Киевской области, которого уволил Порошенко в 2017 12:37
Суд отправил под домашний арест 2 задержанных по делу обвала дома в Дрогобыче Львовской области 12:18
больше новостей
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
Верховная Рада
Первый день Рады: Рябошапка назначен Генпрокурором 23:40 Обновляется
Премьер Гончарук анонсировал увольнения неэффективных руководителей госорганов 20:03
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
Обмен пленными завершился: освобожденных украинцев ждут в аэропорту Киева 06:27
больше новостей
Переписка Богуцкой. Фото: Страна
Авакова оставили министром МВД из-за "переворота Порошенко", - депутат Богуцкая 15:03
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
Рада назначила министром инфраструктуры Криклия 02:04
Муж министра финансов Маркаровой купил квартиру в США 17:35
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok