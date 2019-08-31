Суд отправил под домашний арест 2 задержанных по делу обвала дома в Дрогобыче Львовской области

Дрогобычский горрайонный суд отправил под домашний арест 2 сотрудников коммунального предприятия, задержанных по делу обвала дома в Дрогобыче Львовской области. Об этом Українським Новинам сообщил представитель суда.\r\nПо его словам, решение принято 30 августа.\r\nОн не сообщил других подробностей.\r\nПолицейские сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса.\r\nСанкции статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.\r\nКак сообщали Українські Новини, по состоянию на 6:00 29 августа 8 человек (из них 1 ребенок) погибли и 7 (из них 4 детей) госпитализированы из-за обвала 28 августа дома в Дрогобыче.