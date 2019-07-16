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16 июля 2019, вторник, 12:08 11
Силовые структуры 2019-07-16T12:08:20+03:00
Українські Новини
ГБР задержало запорожских СБУшников, которые требовали взятки у иностранцев

ГБР задержало запорожских СБУшников, которые требовали взятки у иностранцев

Начальник сектора контрразведки СБУ в Запорожской области и его подчиненный требовали и получали неправомерную выгоду от иностранцев, проживающих на территории области. Об этом сообщает первый заместитель директора Госбюро расследований Ольга Варченко в Facebook.

"Собственно, источником их (сотрудников СБУ, - ред.) дохода были иностранные граждане, у которых заканчивался срок действия временного разрешения на проживание в Украине. За то, что не отменят разрешение и не сообщат в Государственную миграционную службу, силовики требовали по 2 тысячи долларов взятки", - написала Варченко в посте.

Задержанные начальник сектора контрразведки СБУ в Запорожской области и его подчиненный. Фото: Facebook/Ольга Варченко Задержанные начальник сектора контрразведки СБУ в Запорожской области и его подчиненный. Фото: Facebook/Ольга Варченко

Она также отметила, що в этой схеме участвовал иностранец, который получил гражданство Украины. Он создал нечто вроде диаспоры, которая помогала вновь прибывшим оформлять документы, снимать жилье и решать другие насущные вопросы. Именно он и был информатором работников СБУ - регулярно подавал им списки тех, у кого заканчивалось обучение в запорожских вузах, истекал срок действия вида на жительство, или тех, кто оформлял браки для получения украинского гражданства.

Госбюро расследований уже завершило досудебное следствие по этому делу. Перед законом правоохранители будут отвечать по ч. 3 статьи 368 Криминального Кодекса Украины. 

Как сообщали Українські Новини, 17 июля в Порошенко допрос в ГБР, но он улетает в Страсбург на выборы руководства Европейского Союза.

Ранее ГБР начало расследовать аферу Минобороны на 255 млн гривен по закупке пластиковой посуды и дизтоплива.

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