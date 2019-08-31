Богдан заявив, що "довірені особи" Зеленського вимагали $570 тис. за посаду в "Укроборонпромі"

Правоохоронці затримали двох шахраїв, які від імені Президента Володимира Зеленського вимагали 570 тисяч доларів за сприяння у призначенні на керівну посаду в "Укроборонпромі". Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Богдан на своїй сторінці в Facebook

Так, Богдан повідомив, що шахраї представилися довіреними особами Зеленського.

За словами Богдана, шахраї вимагали гроші від колишнього співробітника ДП "Укрспецекспорт" за обіцянку вирішити питання про призначення його на керівну посаду в Державний концерн "Укроборонпром".

Глава Офісу Президента зазначив, що група, можливо, складалася з чотирьох осіб, але затримали двох. Це сталося у сквері біля фонтану в районі вул. Шовковичній у 10 будинків, 20/8 в Києві.

Затримання шахраїв в Києві. Фото: Андрій Богдан/Фейсбук

"Місяць розводили людину, він відчув, що шахраї, звернувся із заявою в СБУ, працювали місяць, всі київські, представлялися один помічником глави офісу, інший керівником департаменту", - написав Богдан.

Також він додав, що операцію проводили військова прокуратура спільно зі Службою безпеки України.

Однак у прес-службі ГПУ і СБУ про це поки інформації немає.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР затримало запорізьких СБУшників, які вимагали хабарі у іноземців.

Раніше в Запорізькій області затримали ще 2 поліцейських, які вимагали хабарі у торговців металобрухтом.