Богдан заявив, що "довірені особи" Зеленського вимагали $570 тис. за посаду в "Укроборонпромі"

Правоохоронці затримали двох шахраїв, які від імені Президента Володимира Зеленського вимагали 570 тисяч доларів за сприяння у призначенні на керівну посаду в "Укроборонпромі". Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Богдан на своїй сторінці в Facebook\r\nТак, Богдан повідомив, що шахраї представилися довіреними особами Зеленського.\r\nЗа словами Богдана, шахраї вимагали гроші від колишнього співробітника ДП "Укрспецекспорт" за обіцянку вирішити питання про призначення його на керівну посаду в Державний концерн "Укроборонпром".\r\nГлава Офісу Президента зазначив, що група, можливо, складалася з чотирьох осіб, але затримали двох. Це сталося у сквері біля фонтану в районі вул. Шовковичній у 10 будинків, 20\/8 в Києві.\r\nЗатримання шахраїв в Києві. Фото: Андрій Богдан\/Фейсбук\r\n"Місяць розводили людину, він відчув, що шахраї, звернувся із заявою в СБУ, працювали місяць, всі київські, представлялися один помічником глави офісу, інший керівником департаменту", - написав Богдан.\r\nТакож він додав, що операцію проводили військова прокуратура спільно зі Службою безпеки України.\r\nОднак у прес-службі ГПУ і СБУ про це поки інформації немає.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР затримало запорізьких СБУшників, які вимагали хабарі у іноземців.\r\nРаніше в Запорізькій області затримали ще 2 поліцейських, які вимагали хабарі у торговців металобрухтом.