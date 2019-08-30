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30 серпня 2019, пʼятниця, 23:30 7
Події 2019-08-30T23:58:00+03:00
Українські Новини
Депутат від "Євросолідарності" Бондар потрапив у ДТП

Депутат від "Євросолідарності" Бондар потрапив у ДТП

Михайло Бондар, депутат-мажоритарник від "Європейської солідарності" потрапив у ДТП в Житомирській області. У народного обранця, імовірно, зламані ребра. Михайло Бондар прямував з Києва на вихідні до сім'ї Сокаль Львівської області. Нардеп скористався сервісом пошуку автомобілів "Бла бла кар". Про це повідомляє "Цензор".

"Я АТОшник. Тому, якщо є можливість придбати машину - то капеланам купили автобус, то так джипи там хлопцям ... тобто, я поки без машини. Тому користуюся ось таким чином послугою "Бла бла кар". Це швидко, це добре", - пояснив нардеп.

В машині, крім Бондара, знаходилися водій з дружиною і ще один пасажир.

"Як сталася найбільша аварія, я не бачив. Так як напередодні сиділи допізна і голосували - я, відповідно, заснув. І я, і пасажир, який був ще один, теж заснув. Я здригнувся вже від самого удару. ... Машина кілька разів перекинулася. Витягли всіх. Всі живі", - розповів Бондар.

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За словами нардепа, життя йому та іншим знаходилися в машині людям врятували ремені безпеки.

Депутата доставили до Коростишівської центральної районної лікарні. У Бондара, імовірно, зламані ребра.

Причини ДТП встановлює поліція. За словами водіїв, які їхали очевидців, у машини, в якій їхав нардеп, лопнуло колесо.

Михайло Бондар - депутат-мажоритарник від фракції "Європейська солідарність". Він переміг в окрузі №119 (Львівська область). У Верховній Раді попереднього скликання Бондар був членом фракції "Народний фронт" і займав посаду голови підкомітету з питань вугільної промисловості.

Нагадаємо, раніше депутат Нововолинської міськради загинула в ДТП у Волинській області.

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