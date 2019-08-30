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30 августа 2019, пятница, 15:53 924
Кабмин 2019-08-30T15:54:25+03:00
Українські Новини
Министр культуры, молодежи и спорта задекларировал недвижимость в Киеве и 6,5 млн гривен доходов

Министр культуры, молодежи и спорта задекларировал недвижимость в Киеве и 6,5 млн гривен доходов

Владимир Бородянский Фото: www.facebook.com/borodyanskiy
Владимир Бородянский Фото: www.facebook.com/borodyanskiy

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский задекларировал две квартиры в Киеве, автомобиль Range Rover Sport и 6,5 млн гривен доходов в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Основной его доход - 5,7 млн гривен - составила зарплата на телеканале "СТБ", а доход его гражданской жены Илоны Шнейдер - 98 318 гривен.

У Бородянского есть две квартиры в Киеве (65,6 кв.м. и 160,8 кв.м.), три земельных участка в Обуховском районе Киевской области, а у Илоны Шнейдер - квартира в Ирпене Киевской области.

Также у него автомобиль Range Rover Sport, купленный в 2016 году в 2,5 млн гривен, у его гражданской жены - BMW 320i GT, купленный в том же году за 1,4 млн гривен.

Бородянский задекларировал корпоративные права на информационное агентство "Метроном", рекламно-информационное агентство "Панорама", ООО "Перспективные прибыльные проекты" и ООО "Диорама".

Он является конечным бенефициаром Krisfod Investments Ltd., зарегистрированного на Британских Виргинских островах.

Наличными у него 350 тыс. долларов.

На банковских счетах Бородянский хранит 40 тыс. долларов, 964 тыс. гривен и 337 тыс. гривен кредитного лимита.

На счетах его компании в швейцарском банке 5 млн евро и 187 тыс. долларов.

На счетах у его гражданской жены 7 928 долларов и 10 866 гривен.

В декларации указано, что в 2017 году министр купил картину художника Александра Клименко за 208 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров, в котором Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта.

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