подписаться на рассылку
25 25.35
27.55 28.3
˟
30 августа 2019, пятница, 15:17 154
Общество 2019-08-30T15:33:49+03:00
Українські Новини
ГБР расследует возможные злоупотребления руководства НОТУ при распоряжении бюжетом и имуществом, - Шуфрич

ГБР расследует возможные злоупотребления руководства НОТУ при распоряжении бюжетом и имуществом, - Шуфрич

Нестор Шуфрич
Нестор Шуфрич

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа - За життя") заявляет, что правоохранители расследуют возможные злоупотребления руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины при использовании средств государственного бюжета и имущества НОТУ.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Речь идет о возможных злоупотреблениях при использовании средств из государственного бюджета, злоупотреблениях при использовании имущества НОТУ, которое является государственным, а также относительно эффективности использования средств, которые были предоставлены благотворительному фонду, сотрудничающему с НОТУ", - сказал он.

При этом, по его словам, правоохранители не озвучивали конкретные претензии к администрации компании.

Депутат также отметил, что обыски в административном помещении приостановлены, поскольку представители канала согласились добровольно предоставить запрашиваемые документы.

По словам Шуфрича, следователи пока не будут изымать технику с канала.

Как сообщали Українськi Новини, утром в пятницу Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о проведении обысков в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

По данным источников, обыски проводятся также у руководителя НОТУ Зураба Аласании.

Больше новостей о: Обыски Нестор Шуфрич Зураб Аласания НОТУ ГБР

Архив
Новости
Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне 16:23
Комплексная термосанация, которую провели в школе №263, позволяет экономить до 50% тепла, - Кличко 16:23
Гладковский сплагиатил у Портнова текст судебного иска, - адвокат 16:12 Документ
Министр экономики Милованов задекларировал квартиру в США 16:11
"Авангард" за полгода существенно нарастил производство и экспорт украинских яиц 16:08
больше новостей
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
Верховная Рада
Первый день Рады: Рябошапка назначен Генпрокурором 23:40 Обновляется
Премьер Гончарук анонсировал увольнения неэффективных руководителей госорганов 20:03
Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку 11:13
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
больше новостей
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
Рада назначила министром инфраструктуры Криклия 02:04
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
"Днипроолия" заявляет о рейдерском захвате завода турецкими инвесторами 18:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok