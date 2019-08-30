ГБР расследует возможные злоупотребления руководства НОТУ при распоряжении бюжетом и имуществом, - Шуфрич

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа - За життя") заявляет, что правоохранители расследуют возможные злоупотребления руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины при использовании средств государственного бюжета и имущества НОТУ.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Речь идет о возможных злоупотреблениях при использовании средств из государственного бюджета, злоупотреблениях при использовании имущества НОТУ, которое является государственным, а также относительно эффективности использования средств, которые были предоставлены благотворительному фонду, сотрудничающему с НОТУ", - сказал он.

При этом, по его словам, правоохранители не озвучивали конкретные претензии к администрации компании.

Депутат также отметил, что обыски в административном помещении приостановлены, поскольку представители канала согласились добровольно предоставить запрашиваемые документы.

По словам Шуфрича, следователи пока не будут изымать технику с канала.

Как сообщали Українськi Новини, утром в пятницу Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о проведении обысков в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

По данным источников, обыски проводятся также у руководителя НОТУ Зураба Аласании.