ГБР расследует возможные злоупотребления руководства НОТУ при распоряжении бюжетом и имуществом, - Шуфрич

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа - За життя") заявляет, что правоохранители расследуют возможные злоупотребления руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины при использовании средств государственного бюжета и имущества НОТУ.\r\nОб этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.\r\n"Речь идет о возможных злоупотреблениях при использовании средств из государственного бюджета, злоупотреблениях при использовании имущества НОТУ, которое является государственным, а также относительно эффективности использования средств, которые были предоставлены благотворительному фонду, сотрудничающему с НОТУ", - сказал он.\r\nПри этом, по его словам, правоохранители не озвучивали конкретные претензии к администрации компании.\r\nДепутат также отметил, что обыски в административном помещении приостановлены, поскольку представители канала согласились добровольно предоставить запрашиваемые документы.\r\nПо словам Шуфрича, следователи пока не будут изымать технику с канала.\r\nКак сообщали Українськi Новини, утром в пятницу Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о проведении обысков в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).\r\nПо данным источников, обыски проводятся также у руководителя НОТУ Зураба Аласании.