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30 августа 2019, пятница, 12:31 296
Шоу-бизнес 2019-08-30T12:40:15+03:00
Українські Новини
Вышел трейлер нового "Терминатора"

Вышел трейлер нового "Терминатора"

"Терминатор". Скриншот: YouTube/Paramount Pictures

30 августа вышел тизер-трейлер фильма "Терминатор: Темная судьба". Видео опубликовала студия Paramount Pictures.

Режиссером фильма выступил Тим Миллер ("Дэдпул"). К работе над картиной присоединился и создатель оригинальных фильмов Джеймс Кэмерон, который выступил в роли продюсера.

Действие "Темной судьбы" продолжает события "Судного дня" и игнорирует другие фильмы, которые были сняты после него. В фильме появляются Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер. В описании ролика говорится о том, что они вернутся к своим легендарным ролям Сары Коннор и Т-800.

Кроме Шверценеггера и Хэмилтон, в картине сыграли Маккензи Дэвис, Наталия Рейс, Габриель Луна и Диего Бонета.



Напомним, в этом году Шварценеггер отметил 72-летие.

Также в киевском метро на станции "Тараса Шевченко" 10 февраля открылась выставка картин, где Кобзарь изображен в образах Терминатора, Фантомаса, Джека Воробья и др. Позже автор картин "Квантовый скачок Шевченко" Александр Грехов решил отдать право на использование рисунков Национальному музею им. Шевченко

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