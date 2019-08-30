Вышел трейлер нового "Терминатора"

30 августа вышел тизер-трейлер фильма "Терминатор: Темная судьба". Видео опубликовала студия Paramount Pictures.

Режиссером фильма выступил Тим Миллер ("Дэдпул"). К работе над картиной присоединился и создатель оригинальных фильмов Джеймс Кэмерон, который выступил в роли продюсера.

Действие "Темной судьбы" продолжает события "Судного дня" и игнорирует другие фильмы, которые были сняты после него. В фильме появляются Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер. В описании ролика говорится о том, что они вернутся к своим легендарным ролям Сары Коннор и Т-800.

Кроме Шверценеггера и Хэмилтон, в картине сыграли Маккензи Дэвис, Наталия Рейс, Габриель Луна и Диего Бонета.







Напомним, в этом году Шварценеггер отметил 72-летие.



Также в киевском метро на станции "Тараса Шевченко" 10 февраля открылась выставка картин, где Кобзарь изображен в образах Терминатора, Фантомаса, Джека Воробья и др. Позже автор картин "Квантовый скачок Шевченко" Александр Грехов решил отдать право на использование рисунков Национальному музею им. Шевченко.