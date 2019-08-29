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29 августа 2019, четверг, 14:49 711
Верховная Рада и партии 2019-08-29T14:49:26+03:00
Українські Новини
До 15 депутатов Рады от "Слуги народа" намерены уйти в Кабмин, - депутат Корниенко

До 15 депутатов Рады от "Слуги народа" намерены уйти в Кабмин, - депутат Корниенко

До 15 депутатов будущей фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде намерены получить должности в Кабинете Министров.

Об этом журналистам сообщил депутат Рады от партии Александр Корниенко, передают Українські Новини.

"Ну, от 5 до 15", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, сколько депутатов будущей фракции уйдут в исполнительную власть.

Корниенко также отметил, что возможны ликвидация должности вице-премьер-министра и объединение некоторых министерств.

"Я думаю, в рамках гуманитарной реформы будет какое-то укрупнение - молодежи и спорта плюс культура, например. Минагро была идея к Минэкономики присоединить. Надо Алексея (зампредседателя Офиса Президента Алексея Гончарука) будет послушать или того, кто будет (премьер-министром)", - подчеркнул депутат.

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа", платформа Бойко, "Батьківщина", "Евросолидарность" и "Голос" создали фракции в Раде.

Ранее, на первом заседании нового созыва Рады фракция "Слуга народа" получила права коалиции в Верховной Раде.

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