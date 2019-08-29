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29 августа 2019, четверг, 09:40 41
Происшествия 2019-08-29T09:42:09+03:00
Українські Новини
Полиция задержала 2 работников КП по делу о гибели 8 человек из-за обвала дома в Дрогобыче Львовской области

Полиция задержала 2 работников КП по делу о гибели 8 человек из-за обвала дома в Дрогобыче Львовской области

Полиция 28 августа задержала 2 работников коммунального предприятия по делу о гибели 8 человек в результате обвала дома в Дрогобыче (Львовская область). Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.

"В Дрогобыче (Львовская область) полицейские задержали двух работников коммунального предприятия", - говорится в сообщении.

Задержанные работники КП - 57-летний мужчина и 60-летняя женщина, местные жители.

Вскоре решится вопрос об избрании им меры пресечения.

Другие детали не сообщаются.

По факту обрушения части жилого дома по улице Грушевского, 101 в Дрогобыче открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 6:00 29 августа 8 человек (из них 1 ребенок) погибли и 7 (из них 4 детей) госпитализированы из-за обвала 28 августа дома в Дрогобыче.

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