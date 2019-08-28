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28 августа 2019, среда, 22:14 91
Верховная Рада и партии 2019-08-28T22:15:12+03:00
Українські Новини
Стефанчук обвинил депутата Князевича в непередаче новому парламенту законопроекта о снятии неприкосновенности

Стефанчук обвинил депутата Князевича в непередаче новому парламенту законопроекта о снятии неприкосновенности

Руслан Стефанчук. Фото: Макс Левин/Левый берег
Руслан Стефанчук. Фото: Макс Левин/Левый берег

Представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук обвиняет председателя комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича (фракция "Блок Петра Порошенко") в непередаче парламенту 9-го созыва законопроекта о снятии неприкосновенности №7203.

Об этом он сообщил на заседании группы по подготовке 1-й сессии Рады, передают Українські новини.

"Я хочу проинформировать общественность, что, к большому сожалению, партия бывшая БПП, которая возглавляла этот комитет, через который проходил законопроект №7203, подчеркиваю, будучи инициатором этого законопроекта, сегодня не включила его в переходные законопроекты, которые переходят на 9-й созыв ВРУ", - сказал Стефанчук.

Группа приняла решение о включении законопроекта в повестку дня 1-й сессии Рады 9-го созыва.

По словам представителя Президента, Рада намерена принять документ в первом чтении.

Как сообщали Українські новини, САП не хотела вносить генпрокурору представления о снятии неприкосновенности с депутатов Рады до выборов.

Тем временем завтра, 29 августа, состоится первое заседание новой Рады.

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