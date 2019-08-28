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28 августа 2019, среда, 16:16 594
Экономика 2019-08-28T16:17:27+03:00
Українські Новини
НАБУ действует в интересах Коломойского, - Кушнирук

НАБУ действует в интересах Коломойского, - Кушнирук

Правоохранительные органы выполняют прихоти олигарха Коломойского и не реагируют на злоупотребления в государственной компании "Центрэнерго". Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире телеканала "Эспрессо".

"НАБУ и ГБР становятся исполнителями Коломойского, дела, которые они рассматривают, подвязаны под его интересы. Они делают эти услуги", - заявил Кушнирук.

Эксперт отметил, что на опубликованную СМИ информацию о покупке государственной компанией "Центрэнерго" (находится под контролем И. Коломойскьго) российского угля в фирмы-однодневки, правоохранительные органы не реагируют потому, что эта компания связана с Игорем Коломойским. А также обратил внимание, что "Центрэнерго" покупает уголь на 40% дороже, чем оно бы стоило по формуле "Роттердам +", которую лоббисты олигарха критикуют, а правоохранительные органы завели в отношении него уголовное дело.

"Государственная компания заключила соглашение с Россией. При Порошенко такого не было. Эта компания связана с Коломойским. Мы видим как реализуются интересы Коломойского. Эпоха бедности для одного человека завершилась. Вопрос цены угля, подтверждения нет, но все увлеклись "Роттердам +" расследовать. Эта компания закупает уголь за 2500, а это на 40% больше чем даже "Роттердам +". Если это так, то это фактически электроэнергия является убыточной, потому что ее не могут продать. Ее продают дешевле, чем себестоимость угля", - отметил Кушнирук.

 Напомним, ранее бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков заявил, что формула "Роттердам +" дает самую низкую цену угля на сегодня.

Ряд энергоэкспертов считают, что дело НАБУ по "Роттердам +" не имеет судебной перспективы, и подчеркивают, что введение формульного ценообразования было абсолютно экономически оправдано в условиях дефицита в Украине угля.

 24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЕКП, которые утвердили формулу "Роттердам +". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам +". Относительно каждого из шести человек суд отказал НАБУ в ходатайстве о заключении под стражу.
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