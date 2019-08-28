Блог американского военного про пьяных ленивых украинских солдат в ВСУ назвали фейком

Вооруженные силы Украины назвали "фейком" якобы блог американского подполковника Роберта Трейси, где была критика в адрес украинских солдат. Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил в комментарии Радио Свобода, что этот блог – "вброс и провокация", которая разошлась российскими и украинскими СМИ.

Сеник добавил, что ранее Трейси – командир "Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина" – положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными.

Англоязычный блог с заголовком "Украинские солдаты – самое слабое место Яворивского учебного центра" был опубликован 23 августа. В нем Трейси якобы обвиняет украинских солдат в незнании английского языка, праздности, жадности, поголовном пьянстве, слабой образованности и коррумпированности.

>В частности, автор блога пишет: "Моим инструкторам на занятиях порой нужно привлекать дополнительный отряд переводчиков. Но и это не всегда помогает. Дело в том, что они не могут полностью понять даже друг друга! Здесь обучается смесь людей разных национальностей. Некоторые из них разговаривает только на украинском языке, некоторые – только на русском. Другие могут общаться только на румынском или венгерском".

"Объединенная многонациональная группа по подготовке – Украина" пока не реагировала не публикацию блога.

Как сообщали Українські Новини, американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих.

Также ранее военнослужащий застрелил коллегу во Львовской области.