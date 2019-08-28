"Львовгаз" не связывает обвал в доме в Дрогобыче Львовской области со взрывом газа

Газоснабжающая компания "Львовгаз" не связывает обвал в доме на ул. Грушевского, 101 в Дрогобыче Львовской области со взрывом бытового газа. Об этом говорится в сообщении "Львовгаза", передают Українські Новини.

"28 августа около 3:00 ночи в Дрогобыче произошел обвал части четырехэтажного дома. Некоторые СМИ ошибочно сообщили, что обвал связан со взрывом газа. Однако никаких взрывов не было, природный газ не мог быть причиной обвала", - гвоорится в нем.

Отмечается, что специалисты "Львовгаза" ночью провели обследование подземных газопроводов, подвалов, подъездов, контрольных трубок и всех других подземных инженерных коммуникаций в радиусе 50 м на загазованность вокруг дома и загазованность не была обнаружена.

Компания отмечает, что подача природного газа в дом прекращена и накануне вызовы на службу "104" по поводу утечек газа из этого дома не поступали.

Как сообщали Українські Новини, 2 человека погибли и 7 (из них 4 детей) госпитализированы из-за взрыва 28 августа в 2:46 в доме на ул. Грушевского, 101 в Дрогобыче во Львовской области.