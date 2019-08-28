Полиция начала расследовать жестокое обращение с животными во время празднования дня общины в Волынской области

Полиция начала расследовать жестокое обращение с животными во время празднования дня общины в Волынской област

Полиция начала расследовать жестокое обращение с животными во время празднования дня общины в селе Забороль Луцкого района Волынской области 26 августа. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Волынской области, передают Українські Новини.

"В понедельник, 26 августа, в полицию Волынской области поступило сообщение о жестоком обращении с животными селе Забороль Луцкого района. В частности, во время празднования дня общины на сельском стадионе участники мероприятия будто бы чуть не разорвали живого поросенка", - говорится в сообщении.

Сведения правоохранители зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях.

Проводится проверка.

Ранее в социальной сети Facebook пользователи выложили видео, на котором видно, как на стадионе проходил конкурс, по условиям которого надо было поймать поросят.

Их одновременно поймали несколько человек и чуть не разорвали на глазах у сотен зрителей.

Животные визжали от боли.

Также в воскресенье, 25 августа, вечером в Ковельский отдел полиции (Волынская область) поступило сообщение о том, что на улице города неизвестный мужчина бьет щенков.

Сведения должным образом зарегистрировали, на место выезжала следственно-оперативная группа полиции.

Полицейские установили, что на улице Тимирязева в Ковеле 62-летний местный житель металлической палкой до смерти избил двух щенков.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ареста сроком до шести месяцев.

Как сообщали Українські Новини, в Волынской области жительницы на конкурсе чуть не разорвали живого поросенка.

В августе 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий усиление ответственности за жестокое обращение с животными.