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27 августа 2019, вторник, 18:08 1811
Силовые структуры 2019-08-27T18:16:20+03:00
Українські Новини
В конце августа Украина перекроет небо над Черным морем

В конце августа Украина перекроет небо над Черным морем

Ракетные стрельбы. Фото: аrmyinform.com.ua
Ракетные стрельбы. Фото: аrmyinform.com.ua

Воздушное пространство над Черным морем в пятницу и субботу, 30 и 31 августа, будет закрыто для полетов авиации в связи с опасностью, связанной с ракетными стрельбами, которые ранее Минобороны решило сделать регулярными.

Об этом говорится в сообщении информационного агентства Министерства обороны "Армия Inform".

"30-31 августа 2019 на государственном испытательном полигоне Вооруженных Сил Украины "Алиби" в Одесской области пройдут очередные ракетные стрельбы. Соответствующее предупреждение о закрытии района для полетов авиации в связи с опасностью, связанной с ракетными стрельбами, размещенное в системе NOTAM (Notice To Airmen)", - говорится в нем.

Отмечается, что в апреле этого года в рамках испытания на полигоне уже проводили стрельбы модернизированного ракетного комплекса "Вильха-М", а также комплекса крылатых противокорабельных ракет ЖК-360МЦ "Нептун".

Как сообщали Українські Новини, ранее в Украине прошли международные украинские-американские учения "Си Бриз-2019".

В феврале Минобороны Грузии 5 дней будет закрывать воздушное пространство Тбилиси.

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